Valtakunnansovittelija hoitoalan työkiistasta: ”Haen taas langanpäitä” – Tehyn ja Superin pääneuvottelijat tapaavat Piekkalan tällä viikolla

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala etsii tällä viikolla edellytyksiä hoitoalan työriidan sovittelun edistämiseksi.

– Sovittelu on keskusteluja kasvokkain Bulevardilla ja etänä Teamsilla isommalla porukalla tai pienemmässä ryhmässä, mutta myös puhelinkeskusteluja. Tällä viikolla haen taas langanpäitä. Työ on hidasta, koska se on vaikeaa, Piekkala kirjoitti tiistaina Twitterissä valtakunnansovittelijan toimiston tilillä.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönenkertoi pian tämän jälkeen, että työntekijöiden pääneuvottelijat tapaavat Piekkalan tällä viikolla. Hänen mukaansa varsinainen sovittelu ei vielä jatku.

Työnantajaosapuolta edustava Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT puolestaan kertoi myös osallistuvansa sovittelijan järjestämiin neuvottelutilaisuuksiin, toimittavansa tarvittavia tietoja ja olevansa valmis jatkamaan neuvotteluja työriidan ratkaisemiseksi.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super kritisoivat maanantaina Piekkalaa siitä, ettei häneltä ole tullut uutta kutsua sovittelupöytään.

Lakon aloittaneet järjestöt hylkäsivät viime viikolla alan työriitaa koskevan sovintoesityksen. Piekkala sanoi tuolloin, ettei sovittelua ole heti edellytyksiä jatkaa, vaikka sitä ei katkaista.

Tehy ja Super tavoittelevat hoitajille kunnianhimoista palkkaohjelmaa. Vaatimuksensa tehostamiseksi järjestöt ovat järjestäneet työtaisteluita keväälle. Kuusi sairaanhoitopiiriä kattava lakko alkoi viime perjantaina. Ellei työriitaan löydy ratkaisua, ensi viikon perjantaina sen on tarkoitus laajeta seitsemään uuteen sairaanhoitopiiriin, jolloin se kattaisi noin 40 000 hoitajaa.

KT on kutsunut palkankorotusvaateita kestämättömiksi julkiselle taloudelle sekä sanonut niiden johtavan veronkorotuksiin ja velkaantumiseen.

