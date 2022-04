Valviran ylijohtaja uudesta, laajemmasta hoitajalakosta: Potilaita voi kuolla tai vammautua

Potilasturvallisuuden tilanne näyttää todella synkältä keskiviikkona uhkaavan uuden, aiempaa laajemman hoitajalakon vuoksi. Näin arvioi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ylijohtaja Markus Henriksson.

Hänen mukaansa tilanne näyttää tämänhetkisten tietojen valossa siltä, että potilaita voi lakon aikana jopa kuolla tai vammautua sen takia, ettei terveydenhuollon ammattilaisia saada riittävästi töihin välttämättömän hoidon antamiseksi.

– Tilanne on hyvin vaikea jo heti keskiviikkona aamulla, Henriksson kuvaa STT:lle kokonaistilannetta tiistaisten eri sairaanhoitopiireiltä saatujen tietojen perusteella.

Henrikssonin mukaan tuoreimmat tiedot viittaavat siihen, että suojelutyöhön saatavan henkilöstön määrä olisi jo heti lakon alussa hyvin paljon pienempi kuin mitä se oli lakon ensimmäisen jakson aikana.

– Jos tilannekuva ei suojelutyöhön saatavan henkilöstön osalta muutu, sairaalat joutuvat ajamaan hyvin laajamittaisesti toimintojaan alas, hän sanoo.

Laajoja alasajoja olisi tämänhetkisten tietojen perusteella luvassa ainakin Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä.

– Tilanne on jopa sellainen, että sydäninfarkteja tai aivoinfarkteja ei voida hoitaa, hän sanoo.

Henriksson vetoaakin nyt ennen kaikkea työnantaja- ja työntekijäpuoleen sekä sovittelulautakuntaan, jotta työmarkkinakiista saataisiin ratkaistua pikaisesti. Hänen mukaansa potilasturvallisuuslain säätäminen ei tilannetta ratkaise, mutta sitäkin tarvitaan, jos lakko jatkuu.

– Ei ole muuta ratkaisua kuin että nämä lakot saadaan loppumaan, hän painottaa tämänhetkisen tilannekuvan perusteella.

Uusi laajempi hoitajalakko uhkaa alkaa keskiviikkona aamukuudelta. Lakon toinen vaihe koskisi 13:a sairaanhoitopiiriä, ja siinä olisi mukana noin 35 000 hoitajaa.

Useat sairaanhoitopiirit sanovat, että suojelutyön määrä ei riitä

Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit ovat kertoneet, että suojelutyövoiman määrä on riittämätön huomisesta lähtien Tehyn ja Superin lakon vuoksi. Hoitajajärjestöjen lakon toinen vaihe alkaa huomenna kello 6 kolmessatoista sairaanhoitopiirissä. Sairaanhoitopiirien mukaan paikallisilla työntekijäpuolen neuvottelijoilla ei ole oikeuksia jatkaa neuvotteluja suojelutyön määrästä ennen huomista kello kymmentä.

Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) viransijainen johtajaylilääkäri Terhi Nevala kertoi tiedotustilaisuudessa, että sairaalan toimintaa ei enää pystytä turvaamaan ja potilaita ohjataan nyt muihin sairaaloihin.

– Suojelutyön määrät huomiselle ovat kovin pienet. Tieto on järkyttänyt meitä. Potilasturvallisuus ei toteudu huomenna, Nevala sanoo.

Nevalan mukaan työntekijäjärjestöjen huomiselle lupaama suojelutyövoiman määrä on murto-osa normaalista henkilökuntamäärästä verrattuna normaaliin arkiaamuun Oysissa.

– Normaalioloissa arkena sairaalaan tulee 1 400-1 500 hoitajaa töihin. Huomenna määrä on alle sata, Nevala kommentoi.

Johtajaylilääkäri sanoo, että Oulussa keskeytetään nyt kiireettömän toiminnan lisäksi myös lähes kaikki kiireellinen toiminta.

– Emme pysty turvaamaan päivystyksellistä toimintaa. Priorisoimme kaikkein vakavimmin sairaat potilaat ja turvaamme hoidon heille.

Johtajaylilääkäri ottaa kantaa potilasturvallisuuslakiin

Jos neuvotteluissa ei edetä, Oysin virkaa tekevä johtajaylilääkäri Nevala kannattaa potilasturvallisuuslain etenemistä. Hänen mukaansa ensisijaisesti sairaanhoitopiirin ja hoidosta vastaavien toive on, että sopimukseen työehtoneuvotteluissa päästäisiin mahdollisimman pian. Toissijaisesti Nevala toivoo, että neuvotellen päästäisiin sopimukseen suojelutyön määrästä.

– Jos nämä eivät toteudu, kyllä potilasturvallisuuslakia pitää viedä eteenpäin, Nevala sanoo.

Oulussa on nyt alettu tyhjentää sairaalaa ja potilaita siirretään esimerkiksi kunnille.

– Yksiköissä tehdään työtä, jotta vakavimmin sairaat potilaat pystytään hoitamaan. Pyydämme väestöä hakeutumaan hoitoon muualle. Reuna-alueilla pyydetään hakeutumaan muihin keskussairaaloihin, kuten Länsi-Pohjaan ja Kainuuseen, Nevala sanoo.

Johtajaylilääkäri muistuttaa, että vakavissa tapauksissa, kuten sydäninfarkteissa, pitää edelleen hakeutua päivystykseen.

Kainuun soten tiedotteessa todetaan kuitenkin, että sen on mahdollista ottaa vastaan vain rajallisesti muualta hoitoon tulevia potilaita.

– Otamme vastaan kaikki potilaat, jotka voimme, mutta määrä jäänee kerrallaan muutamiin ilman, että muuta toimintaa edelleen supistetaan, johtajaylilääkäri Ritva Kanervo sanoo tiedotteessa.

Husin Mäkijärvi: Potilasturvallisuus vaarantuu merkittävästi huomisesta alkaen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan Hus on saamassa vajaat 400 hoitajaa kaikkiin sairaaloihin yhteensä sisältäen myös laboratoriopalvelut.

– Se on aivan liian vähän. Se on noin 20 prosenttia siitä, mitä suojelutyömäärä oli ennen pääsiäistä. Sillä on väistämättä vaikutusta Husin kykyyn hoitaa päivystyspotilaita, kiireellisiä potilaita ja antaa laadukasta ja turvallista hoitoa, Mäkijärvi sanoo STT:lle.

Mäkijärven mukaan potilasturvallisuuslaki tarvitaan, koska suojelutyö ei takaa sitä, että lakko voisi jatkua potilasturvallisesti.

– Jollakin keinolla yhteiskunnan on turvattava välttämätön ja kiireellinen potilashuolto, Husin johtajaylilääkäri kommentoi.

Toisena vaihtoehtona Mäkijärvi näkee sen, että hoitajajärjestöt ja kuntatyönantaja pääsisivät sopuun. Hän ei pidä sitä kuitenkaan todennäköisenä tarpeeksi nopeassa aikataulussa.

– Potilasturvallisuudella on kiireellisempi aikataulu. Se vaarantuu todella merkittävästi jo huomisesta alkaen, jos suojelutyö toteutuu näin vähäisissä määrin, Mäkijärvi sanoo.

Toistaiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito piiri on ilmoittanut sulkevansa väliaikaisesti Lohjan ja Hyvinkään sairaaloiden synnytystoiminnan riittämättömän suojelutyömäärän vuoksi.

Tampereella keskeytetään kiireellinen hoito

Lakko vaikuttaa myös Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin toimintaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan suojelutyöhön on luvattu kuudesosa siitä henkilöstömäärästä, jonka työnantaja on arvioitunut tarvittavan turvaamaan potilaiden hengen ja turvallisuuden.

– Ilmoitettu työntekijämäärä merkitsee sitä, että joudumme heti tänään tyhjentämään kokonaisia osastoja. Jäljelle jääville osastoille tulisi jäämään pahimmillaan vain yksi työntekijä vuoroon kokonaista vuodeosastoa kohden, sanoo johtajaylilääkäri Juhani Sand tiedotteessa.

Taysissa keskeytetään laajasti kiireellinen hoito, kuten syöpäleikkaukset, lääkehoidot tai sädehoidot. Tiedotteen mukaan myöskään päivystysleikkauksia, synnytyksiä tai muuta päivystystoimintaa ei pystytä turvaamaan normaalilla tavalla.

Lakko vaikuttaa myös Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa

Ylen uutisen mukaan tilanne vaikuttaa myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kuvaa tilannetta katastrofaaliseksi.

Pietilän mukaan Turun yliopistollisen keskussairaalan osalta esimerkiksi dialyysihoidoille ei ole osoitettu ollenkaan suojelutyövoimaa.

– Synnytyssalissa kätilöiden määrä on puolittunut ja pystymme pitämään auki vain kaksi leikkaussalia eli vain akuutit päivystystilanteet pystytään hoitamaan. Joudumme suunnittelemaan aivoverenvuotopotilaiden lähettämistä Ruotsiin hoitoon, Pietilä sanoo Ylen jutussa.

Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti tiistai-iltapäivänä peruvansa kiireellisiä leikkauksia, hoitoja ja vastaanottoaikoja, koska suojelutyöhön tarvittavia työntekijöitä on vähemmän kuin ennen pääsiäistä.

