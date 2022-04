Seppä Lauria on lakitettu monella tyylillä – katso kuvakooste Salon 20 vuotta täyttävästä vappuperinteestä

Salon oma vappuperinne, Seppä Laurin lakitus täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

Lakitusperinteen tempaisivat käyntiin vuonna 2002 Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston Salon toimipisteiden opiskelijat.

– Salosta on tullut aito yliopistokaupunki, hehkutti Salon silloinen kaupunginjohtaja Matti Rasila Seppä Laurin patsaalla avatessaan kaupungin ensimmäistä omaa opiskelijavapputapahtumaa 20 vuotta sitten.

Lakituksen kohteena oleva Seppä Laurin patsas on pronssinen veistos, joka valmistui vuonna 1963. Sen on tehnyt kuvanveistäjä Ben Renvall.

Patsaan esikuvana on Seppä Lauri, joka on perimätiedon mukaan Salon ensimmäinen nimeltä tunnettu asukas. Hänet mainitaan henkikirjoissa vuosina 1680–81. Kirkonkirjojen mukaan Seppä Lauri kuoli 19.2.1682.

Hyvämuistisimmat tietävät, että Seppä Lauri on ennen nykyistäkin lakitusperinnettä ollut vappuhulinoiden keskipisteenä. Viime vuosituhannella Lauria juhlisti kulttuuriväki.

– Sepän ahjo on jäähtynyt, totesi taiteilija Erkka Auermaa Salon Seudun Sanomissa vappuna 1997. Hän viittaisi takavuosien kymmenkuntaan kertaan, jolloin taiteilijapiirit välittivät patsaan välityksellä sekä tunteitaan että kommenttejaan.

Vappuaattona Seppä Laurin päähän laitetaan jättimäinen lakki. Laurin lakki on valmistettu samalla tavalla kuin tavallisetkin ylioppilaslakit: siinä on sinivalkoinen silkkivuori ja kultainen lyyra. Lakin on tehnyt Fredrikson.

Sepän saatua lakkinsa myös yleisö nostaa lakin päähänsä. Todennäköisesti moni tuskailee sitä, kuinka vanha valkolakki on alkanut kiristää. Lakista on tullut vanne, joka tekee otsaan punoittavan painauman. Seppä Laurin lakkia lainaamalla tältä välttyisi: ympärysmitaltaan yli metrin olevasta lakista löytyy väljyyttä.

Opiskelijat kannattelivat Salon vapputapahtumaa pitkään, mutta vuonna 2017 vetovastuu siirtyi yrittäjä Jukka Alangon luotsaamalle Valitsen Suomalaista -yhdistykselle.

Tämän jälkeen Laurin lakittajina on nähty opiskelijoiden sijaan eri aloilta tuttuja paikallisia hahmoja. Etenkin urheilupiireistä on noustu monesti suorittamaan vapun kunniatehtävää.

Ensi lauantaina lakitusperinteeseen yhdistyy urheilu ja maailmanpolitiikan poikkeuksellinen tilanne, kun valkolakin nostavat paikoilleen LP Viestin entiset lentopalloilijat, Ukrainasta kotoisin olevat Viktoriia Tuchashvili ja Oksana Lemminkäinen. Lakitustilaisuus on Salon Länsirannassa klo 18.

He ovat laittaneet lakin Laurin päähän

2002: Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Tommi Tuominen.

2003: Opiskelija Päivi Lahtinen.

2004: Opiskelijat (nimet eivät ole tiedossa).

2005: Opiskelijat Eija Nuolikoski ja Kati Polojärvi.

2006: Opiskelijat Antti Lehti ja Janne Virta.

2007: Opiskelijat Janne Virta ja Tuulia Sainio.

2008: Opiskelija Hannu Haapala.

2009: Opiskelijat Jani Kilkki ja Oskari Kantoniemi.

2010: Opiskelijat Hanna Nieminen ja Teija Lindgren.

2011: Opiskelijat Anna Allén ja Mirka Ekroos.

2012: Opiskelijat Emilia Kaarela ja Aleksi Läntinen.

2013: Opiskelijat (nimet eivät ole tiedossa).

2014: Opiskelijat (nimet eivät ole tiedossa).

2015: Sakko ry:n viestintävastaava Susanna Salin.

2016: Opiskelija Marko Mäkinen.

2017: LP Viestin lentopalloilijat Anna Czakan ja Ronja Heikkiniemi.

2018: Vilppaan koripalloilija Juho Nenonen.

2019: The Voice of Finland -laulukilpailussa menestynyt Linda Smirnova.

2020: Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo.