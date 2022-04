Vappuriehaa tarjolla Salon Teatterissa

Salon Teatteri aloittaa vapun juhlinnan jo aatonaattona, jolloin ohjelmassa on Laura Ruohosen käsikirjoittama ja Johanna Parkkisen ohjaama Tippukivitapaus -musikaali lapsiperheille.

Vapunaattoksi Salon teatteri lupaa ennennäkemättömää impromittelöä. Improvisaatioryhmä Katastrofiklubin uudet improajat ottavat härkää sarvista ja haastavat vanhat jäärät kaksintaisteluun. Lopputulos on täysi arvoitus myös tekijöilleen.

– Esitys varmasti aiheuttaa myös sarjan tahallisia ja tahattomia naurunpyrskähdyksiä. Tulossa on siis unohtumaton ja ainutlaatuinen vapunstartti, sillä Katastrofiklubin improvisoidussa esityksessä kaikki on mahdollista. Improvisoitu esitys toimii ilman käsikirjoitusta ja ennalta sovittua juonta, todetaan Salon Teatterin tiedotteessa.

Salon Teatteri: Tippukivitapaus pe 29.4. klo 18; Katastrofiklubin vappuilottelu la 30.4. klo 19