Varaosien pitkä toimitusaika jarruttaa nosteessa olevaa pyöräilyharrastusta

Polkupyöräily on lisännyt suosiotaan Suomessa muutaman viime vuoden aikana, arvioidaan polkupyöriä myyvistä ja huoltavista firmoista eri puolilta maata.

– Kyllä tuo sähköpyöräily on tuonut uutta pontta ihan selkeästi. Työmatkapyöräily on lisääntynyt sen myötä. Lisäksi tuli työsuhdepyöräetu, jonka monet työntekijät ovat ottaneet firmoissaan käyttönsä, sanoo Turussa sijaitsevan Fillaritallin toinen omistaja Mikko Iso-Järvenpää.

Kuopiossa Maken pyörä- ja välinehuoltoa pyörittävä yrittäjä Markku Hyvärinen nimeää tuoreemman syyn fillaroinnin yleistymiseen.

– Näyttää siltä, että autojen polttoaineiden hinnan nousu osaltaan lisää polkupyöräilyä.

Helsingissä sijaitsevan Fillarikellarin myyjä Tuomas Tirkkonen arvioi, että polkupyöräily on nyky-Suomessa varsin tasan sekä miesten että naisten harraste. Kuopion kollega on samaa mieltä.

– Arkipyöräilystä naiset saattavat ajaa yli puolet. Maastopyöräily taas on miesvaltaisempi, Hyvärinen aprikoi.

Monipuolinen hiekkatiepyörä

Tirkkosen mukaan Fillarikellarissa menekkiään ovat kasvattaneet sähköpyöriä enemmän niin kutsutut gravelpyörät ja maastopyörät. Gravelpyörä tarkoittaa hiekkatieajoon erityisesti suunniteltua pyörämallia, jossa on esimerkiksi leveämmät renkaat kuin tavallisessa polkupyörässä.

– Sanoisin, että gravelpyörät ovat nyt selkeästi trendi.

Hyvärisen mukaan gravelpyöriä suosivat ne, jotka haluavat harrastaa monipuolisesti kuntoliikuntaa.

– Gravelpyörä lisäksi soveltuu myös työmatkapyöräksi asvaltille. Niillä pääsee huomattavasti parempaa vauhtia kuin peruspyörällä tai maastopyörällä.

Hyvärisen arvion mukaan sähköpyörät ovat silti se pyörälaji, joka on kasvattanut eniten suosiotaan viimeisten 2-3 vuoden aikana.

Varaosien saatavuusongelma ei ratkea ihan heti

Iso-Järvenpään mukaan kevään pyöräilysesonki on ainakin huoltoon tuonnin osalta jo käynnistynyt, vaikka takatalvi tupsahtikin hidasteeksi.

Korona-aika on hänen mukaansa lisännyt pyöräilyä, mutta samaan aikaan on ilmaantunut suuria tavaran toimitusvaikeuksia.

Hyvärinen päivittelee samaa pulmaa.

– Renkaita on kyllä saatu aika hyvin, mutta polkupyörien komponenttipula on ongelma. Joissakin varaosissa voi nykyisin olla jopa kahden vuoden toimitusaika.

Tirkkonen ei usko, että varaosien pullonkaulasta päästään aivan lähiaikoina.

– Koronan jälkimainingeissa mennään myös tällä alalla vielä ainakin tämä vuosi.

Nykyisin Suomessa pitää polkupyörän varusteina olla sekä etu- että takavalo. Pyörien huoltotyössä kuitenkin Tirkkosen mukaan havaitsee, että ”ei kaikilla välttämättä sitä takavaloa ole”.

Pyöräilykypärästä Suomen ukaasit sanovat, että pyöräilijän on yleensä käytettävä kypärää. Sanamuoto merkitsee sitä, että ilman kypärää fillaroivaa ei sakoteta. Joissakin muissa länsimaissa poliisi valvoo pyöräilykypärän käyttöä hyvinkin tiukasti.

Pertti Mattila, Terhi Riolo Uusivaara

STT

Kuvat: