”Varsinkin lasten ja nuorten takia meidän täytyy jatkaa” – Suomi–Venäjä -seuran Salon osaston puheenjohtaja painottaa ystävyyden ja yhteistyön tärkeyttä

– Me toivomme vain rauhaa, ja että tilanne normalisoituisi pian, huokaa Suomi–Venäjä-seuran Salon osaston puheenjohtaja Svetlana Efimenkova, kun häneltä kysyy millaisia ajatuksia sota Ukrainassa herättää.

Salon osaston toiminta jatkuu sodasta huolimatta normaalisti. Efimenkova näkee, että toiminnan jatkuminen on tärkeää.

– Tämä on ystävyysseura ja nimenomaan tällaisina aikoina rauhaa, ystävyyttä ja yhteistyötä yli rajojen pitää nostaa esille, hän sanoo.

Suomi–Venäjä-seuran Salon osastoon kuuluu satakunta jäsentä. Joukossa on sekä venäjän- että suomenkielisiä.

– Myös eri kansallisuuksia on paljon. Osaston jäseninä on Ukrainastakin kotoisin olevia. Osa ukrainalaisistakin puhuu äidinkielenään venäjää, Efimenkova huomauttaa.

Salon osaston toiminta painottuu tällä hetkellä venäjänkielisten lasten ja nuorten kerhotoiminnan järjestämiseen. Lisäksi osasto järjestää muun muassa erilaisia kulttuuri- ja kesäretkiä.

– Varsinkin lasten ja nuorten takia meidän täytyy jatkaa ja näyttää, että tuomme yhteen samaa kulttuurista taustaa olevia ihmisiä ja teemme työtä rauhan ja ystävyyden puolesta, Efimenkova sanoo.

Efimenkovan mukaan tilanne on monelle Venäjän kansalaiselle hankala. Monella on sukua sekä Venäjällä että Ukrainassa.

– Itsellänikin on sukujuuret kummassakin maassa, sanoo Venäjältä Saloon perheensä kanssa teini-ikäisenä 30 vuotta sitten muuttanut Efimenkova.

– Sota on aina kamala asia, suurimpina kärsijöinä ovat tavalliset ihmiset. Asiat ja ongelmat pitäisi pystyä ratkaisemaan puhumalla, ei sotimalla, Efimenkova painottaa.

Efimenkova sanoo sodan aiheuttavan monella tapaa kärsimystä ja hankalia tunteita.

– Entisen Neuvostoliiton alueen kansoilla on hyvin samanlainen kulttuuri. Olemme kaikki veljeskansoja.

Suomi–Venäjä-seura tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan nopeasti sodan alettua. Poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö keskeytti myös suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin valmistelut ja vaatii rauhan palauttamista.

Seura toteaa kannanotossaan muun muassa, että Venäjän hyökkäys on täysin kansainvälisen oikeuden vastainen ja Venäjän viestintä toimistaan on valheellista sekä kansainvälisesti että oman maansa kansalaisilleen. Ystävyysseura-ajattelun ydintä on rauha ja ihmisten välinen yhteistyö yli rajojen. Venäjän hyökkäys ja sotatoimet ovat siten täysin Suomi–Venäjä-seuran arvojen vastaisia.

Suomi–Venäjä-seura on myös ohjannut osan jäsenmaksutuotoista Ukrainan lasten hyväksi.

– Salon osasto lahjoitti rahaa Ukrainan lasten auttamiseen Unicefin kautta, Efimenkova kertoo.

Useissa eri medioissa on viime aikoina kerrottu venäläisiin ihmisiin kohdistuneesta vihapuheesta ja syyttelystä. Svetlana Efimenkova ei ole itse kokenut vihapuhetta.

– En ole kuullut, että kukaan muukaan olisi saanut ikäviä kommentteja osakseen.

Yhteydenottoja osaston jäseniltä hän sen sijaan on saanut paljon.

– Osaston toiminnasta on kyselty ja monet ovat toivoneet, että toiminta jatkuisi, hän kertoo.