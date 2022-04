Venäjä esti pääsyn Moscow Timesin venäjänkieliselle sivulle Ukraina-uutisoinnin vuoksi

Venäjällä mediaa säätelevä viranomainen Roskomnadzor on estänyt pääsyn Moscow Times -uutismedian venäjänkieliselle sivustolle. Syynä on Ukrainaa käsittelevä uutisointi.

Moscow Timesin mukaan viranomainen piti valheellisena uutisointia mellakkapoliiseista, jotka kieltäytyvät taistelemasta Ukrainassa.

Moscow Timesin englanninkieliselle verkkosivulle pääsyyn viranomaisen päätös ei vaikuttanut, ja venäjänkielistä voi lukea ulkomailta tai vpn-yhteyden avulla.

Roskomnadzor esti perjantaina pääsyn myös ranskalaisen RFI-radion uutissivulle. Perusteena oli väärän ja äärimielisen informaation levittäminen.

Venäjä on Ukrainaan tekemänsä hyökkäyksen jälkeen rajoittanut riippumattomien medioiden toimintaa kasvavassa määrin. Lisäksi maa on estänyt pääsyn Facebookiin, Twitteriin ja Instagramiin.

STT

