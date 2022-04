Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet aseleponeuvotteluja videoyhteydellä – Venäjän mukaan Ukraina iski taisteluhelikoptereilla Venäjän puolelle

Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet aseleponeuvotteluja videoyhteydellä. Asiasta kertoi Venäjän pääneuvottelija Vladimir Medinski Telegram-viestipalvelussa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Neuvottelut alkoivat sen jälkeen, kun Venäjä kertoi Ukrainan viime yönä iskeneen polttoainevarikolle Länsi-Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa.

Venäläisviranomaisten mukaan Ukraina iski polttoainevarastoihin Belgorodin kaupungissa. Alueen kuvernöörin Vjatsheslav Gladkovin mukaan iskun teki kaksi ukrainalaista taisteluhelikopteria.

Kuvernöörin Telegram-kanavallaan välittämistä tiedoista kertoivat muun muassa BBC ja Guardian. Polttoainevarastot noin 30 kilometrin päässä Ukrainan rajalta sijaitsevassa kaupungissa ovat kuvernöörin mukaan tulessa.

Britannian puolustusministeriön Ukraina-tilannekatsauksen mukaan Venäjä vetää osan joukoistaan Georgiasta, jotta voisi vahvistaa niillä hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Ministeriön mukaan Venäjä järjestelee uudelleen yhteensä noin 1 200-2 000 Georgiassa ollutta sotilasta.

Brittiministeriön mukaan on hyvin epätodennäköistä, että Venäjä olisi suunnitellut kokoavansa lisäjoukkoja tällä tavalla. Joukkojen uudelleenjärjestelyn nähdään myös antavan kuvaa siitä, miten odottamattomia Venäjän hyökkäyssodassaan kokemat tappiot ovat olleet.

– Hänen (Venäjän presidentti Vladimir Putinin) asevoimansa ovat uuvuksissa, ja hän on kärsinyt merkittäviä tappioita. Tämän Venäjän suuren armeijan maine on romutettu, arvioi Britannian puolustusministeri Ben Wallace uutiskanava Sky Newsille.

Wallace painottaa menetysten pyörivän nuorten venäläissotilaiden kohdalla tuhansissa.

Putinin kerrotaan eristäytyneen

Wallacen mukaan Putin ei ole enää samanlainen voimanpesä kuin aiemmin. Sen sijaan Wallace arvioi venäläisen olevan häkissä, jonka tämä on itselleen rakentanut.

Wallacen mukaan Putin on eristyksissä ja tällä on niskassaan kansainvälisiä pakotteita.

– Venäjä on ennemmin vähäisempi kuin suurempi maa sen seurauksena, että hän (Putin) on tietoisesti rikkonut kansainvälistä oikeutta hyökkäämällä, Wallace jatkoi.

Paitsi että Putin joutuu elämään niiden seurausten kanssa, joita hänelle koituu toimistaan Ukrainassa, hän joutuu Wallacen mukaan elämään myös sen kanssa, mitä hän on tehnyt omille asevoimilleen.

Samankaltainen viesti oli myös Yhdysvaltain presidentillä Joe Bidenilla, joka niin ikään kertoi Putinin olevan eristäytynyt.

– Ja on jotain viitteitä siitä, että hän on erottanut tai laittanut osan neuvonantajistaan kotiarestiin, Biden kertoi toimittajille.

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Ned Price kertoi niin ikään raporteista, joiden mukaan venäläisvirkamiehiä olisi sysätty sivuun tai etäännytetty.

”Putin tekee päätöksiään huonojen neuvojen pohjalta”

Yhdysvaltalaispresidentiltä oli kysytty näkemystä Britannian ja Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten arvioihin, joiden mukaan Putin ei saa henkilökunnaltaan kunnollista tietoa vaikeuksista Ukrainassa. Biden sanoi ilmassa olevan paljon spekulaatiota, eikä hän halua antaa sille liikaa painoarvoa.

Price puolestaan kertoi hyökkäyksen Ukrainassa vahvistaneen teoriaa, jonka mukaan Putin tekee päätöksiään huonojen neuvojen pohjalta. Venäläiset eivät ole nähtävästi odottaneet, että Ukrainassa olisi tiedossa kummoista vastarintaa, minkä lisäksi Venäjällä on yllätytty länsimaisten pakotteiden kovuudesta.

– Meillä on syytä uskoa, että presidentti Putin kokee tulleensa harhaanjohdetuksi, Price kertoi.

Runsaat viisi viikkoa kestäneen sodan perusteella Putin on tehnyt Pricen mukaan useita virhelaskelmia.

– Miksi muuten hän olisi ryhtynyt hyökkäykseen, josta koituisi selvästi liuta seurauksia, joista olimme kertoneet jo etukäteen? Hän selvästi laskelmoi väärin, jos hän luuli joukkojensa voivan saavuttaa nopean taktisen voiton, Price sanoi.

Zelenskyi: Venäjän vetäytyminen on taktiikkaa

Presidentti Biden kertoi suhtautuvansa skeptisesti Venäjän väitteisiin, joiden mukaan maa vähentää joukkojaan osissa Ukrainaa. Hänen mukaansa on mahdollista, että mahdollinen vetäytyminen tehtäisiin vain, jotta Venäjä voisi lisätä hyökkäyksiään maan itäosassa.

– Tähän mennessä ei ole selkeitä todisteita siitä, että hän (Putin) olisi vetämässä kaikkia niitä joukkoja Kiovasta. On myös todisteita siitä, että hän vahvistaa joukkojaan Donbassissa, Biden sanoi.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyinmukaan Venäjän joukot jatkavat poistumista maan eteläosasta, mutta hän kuvaili vetäytymisen olevan ”taktinen”. Venäjä jatkaa presidentin mukaan vetäytymistään muun muassa pohjoisessa Tshernihivin ja Sumyn alueilla.

– Meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, että Venäjän asevoimille tämä on osa taktiikkaa. Kaikki tämä ei ole satunnaista. Me tiedämme heidän suunnitelmansa, Zelenskyi kertoi.

Tilanne vaikea maan eteläosassa ja Donbassissa

Sotilasasiantuntijat uskovat Venäjän luopuvan pyrkimyksistään useilla alueilla asevoimiensa kohdattua haasteita odotettua kovemman ukrainalaisvastarinnan edessä. Sen sijaan Venäjän uskotaan haluavan luoda kauan toivomansa maayhteys sen vuonna 2014 miehittämän Krimin niemimaan sekä Itä-Ukrainassa sijaitsevien Luhanskin ja Donetskin separatistialueiden välillä.

– Me tiedämme, että he siirtyvät pois alueilta, joilla peittoamme heidät keskittyäkseen muihin (alueisiin), jotka ovat hyvin tärkeitä, Zelenskyi kertoi ja arvioi Venäjän keskittävään huomiotaan alueisiin, joissa Ukrainalla voi olla vaikeaa.

Zelenskyin mukaan tilanne maan eteläosassa sekä Itä-Ukrainassa Donbassin alueella on edelleen äärimmäisen vaikea.

Venäjä kokoaa presidentin mukaan voimia muun muassa Hersonin vallatuilla alueilla Etelä-Ukrainassa. Venäläisjoukot lisäävät mahdollisuuksia uusille voimakkaille iskuille myös saarretussa Mariupolissa sekä maan koillisosassa Harkovan suunnalla.

Venäjällä alkoivat asevelvollisten kevätkutsunnat

Venäjän asevoimat aloittivat tänään kevään kutsunnat asevelvollisuusikäisille miehille. Kremlin mukaan Putin on asettanut tavoitteeksi 134 500 nuorukaisen astumisen palvelukseen.

Puolustusministeri Sergei Shoigu vakuutti aiemmin tällä viikolla, ettei uusia varusmiehiä lähetetä taistelukentälle. Hänen mukaansa myös nyt palveluksessa olevat pääsevät palaamaan kotiinsa palveluksen päätyttyä.

Asevelvollisia Venäjällä ovat periaatteessa kaikki 18-27-vuotiaat miehet. Monet kuitenkin välttelevät kutsuntoja tai saavat vapautuksen esimerkiksi opiskelupaikan perusteella.

Ukraina riisui kaksi kenraalia sotilasarvoistaan

Ukrainalaispresidentti kertoi lisäksi poistaneensa kaksi korkea-arvoista ukrainalaiskenraalia tehtävistään. Presidentti kutsuu kaksikkoa antisankareiksi ja kertoo heidän menettäneen sotilasarvonsa.

– Minulla ei ole nyt aikaa käsitellä kaikkia pettureita. Mutta vähitellen kaikkia heistä rankaistaan, Zelenskyi kertoi tuoreessa puheessaan.

Zelenskyin mukaan Ukrainan asevoimien rangaistussääntöjen mukaan sotilasarvonsa voi menettää henkilö, joka ”ei ole päättänyt, missä heidän isänmaansa on”.

– Jotka ovat rikkoneet Ukrainan kansalle antamaansa sotilasvalaa maan puolustukseen, sen vapauteen ja itsenäisyyteen liittyen, hän jatkoi.

Zelenskyi ei kuitenkaan kertonut tarkemmin, mitä kenraalit ovat tehneet menettääkseen sotilasarvonsa.

