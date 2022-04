Venäjä jatkaa iskujaan siviilikohteisiin, Ukraina kertoo uusista evakuointikäytävistä ja yrityksistä saada ihmisiä turvaan

Siviilien evakuointeja yritetään jälleen Ukrainassa. Maan varapääministerin Iryna Vereshtshukin mukaan lauantaille on sovittu kymmenestä evakuointikäytävästä. Asiasta uutisoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja uutiskanava CNN.

Vereshtshukin mukaan Mariupolista avataan käytävä omilla ajoneuvoilla pakenemista varten. Mustanmeren rannalla sijaitsevan satamakaupungin Mariupolin tilannetta on kuvattu jo pitkään katastrofaaliseksi, sillä saarretussa kaupungissa ei ole ollut ruokaa, puhdasta vettä eikä lääkkeitä. Asiantuntijat ovat arvioineet, että Mariupolin kaatuminen olisi enää päivien kysymys.

Monet aiemmat evakuointiyritykset ovat epäonnistuneet Venäjän joukkojen jatkettua tulituksia.

Käytävä Mariupolista vie varapääministerin mukaan Zaporizhzhjaan. CNN raportoi varapääministerin kertoneen myös, että käytävät Berdjanskista, Tokmakista, Enerhodarista ja Melitopolista Zaporizhzhjaan avataan yksityisautoille ja busseille. Lisäksi Luhanskin alueelle varapääministeri nimesi viisi Bahmutiin vievää käytävää.

Ukrainan sotilashallintoa Luhanskin alueella johtavan Serhi Haidain mukaan alueen evakuointireittejä mukautetaan perjantaisen Kramatorskin iskun takia. Haidai sanoi, että evakuointeja on kuitenkin tarkoitus jatkaa. Hän kertoi niin ikään, että pommitukset alueella olisivat jatkuneet.

Ukrainalaismedia: Kiovan lähistöltä on löydetty yli 100 ihmisen ruumiit

Makarivin taajamasta on löydetty yli 130 ihmisen ruumiit, on Ukrainan uutistoimisto Ukrinform kertonut paikalliseen pormestariin nojaten. Alue sijaitsee noin 50 kilometrin päässä pääkaupunki Kiovasta.

– Olemme löytäneet yli 130 siviiliä, jotka Venäjän ”örkit” ovat ampuneet. En voi kutsua heitä enää ihmisiksi, alueen pormestarisanoi Venäjän sotilaisiin viitaten.

Pormestarin mukaan Makarivissa on tuhottu lähes sen koko infrastruktuuri alkaen asuinrakennuksista sairaaloihin ja päiväkoteihin.

Rautatieaseman iskussa kuoli yli 50 ihmistä

Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet, että perjantain raketti- tai ohjusiskussa Kramatorskin rautatieasemalle maan itäosassa on kuollut jo yli 50 ihmistä. Iskussa haavoittui satakunta ihmistä, monet vakavasti.

Ukrainan rautatieyhtiön mukaan asemalla oli tuhansia ihmisiä, kun sinne osui kaksi rakettia. Asemalla oli pääasiassa naisia ja lapsia.

– Näin ihmisten saapuvan asemalle veren peitossa, näin ruumiita kaikkialla maassa, kuvasi eräs iskusta selviytynyt nainen uutistoimisto AFP:lle.

Kramatorsk on kuulunut tärkeimpiin raideliikenteen solmukohtiin, joiden kautta siviilejä on yritetty saada pois Itä-Ukrainasta.

Ukraina, EU ja Yhdysvallat ovat todenneet iskun tekijäksi Venäjän.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan kyseessä oli Venäjän isku, jossa käytettiin lyhyenkantaman ohjusta. Yhdysvallat sanoo, että Venäjän syyllisyyttä tukee se, että Venäjä tiedotti ensin onnistuneesta iskusta, mutta kiisti osuutensa sen jälkeen, kun tiedot siviiliuhreista tulivat ilmi.

Myös Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin mukaan Venäjä tiedotti iskusta jo ennen kuin ohjus oli edes osunut kohteeseensa.

– Olen varma, että Ukrainan voitto on vain ajan kysymys ja teen kaikkeni, jotta se aika lyhenisi.

Presidentti pyysi jälleen lisää aseita Ukrainan puolustamiseksi ja sanoi perjantaina pitämässään videopuheessa, että kyseessä on jälleen yksi Venäjän sotarikos.

Britannian puolustusministeriö: Venäjä jatkaa iskuja Kramatorskin kaltaisiin kohteisiin

Venäjä jatkaa iskujaan Kramatorskin kaltaisiin ei-sotilaallisiin kohteisiin, sanoi Britannian puolustusministeriö lauantaiaamuna julkaisemassaan arviossa.

Britannian puolustusministeriö arvioi lisäksi, että Venäjän sotilaalliset operaatiot keskittyvät Donbassin alueelle sekä Mariupolin ja Mykolajivin kaupunkeihin. Näitä operaatioita tukevat Venäjän merivoimien ampumat risteilyohjukset.

Venäjän lentotoiminnan uskotaan lisääntyvän näiden operaatioiden tukemiseksi Etelä- ja Itä-Ukrainassa.

Ukrainan vastarinta on vielä pystynyt estämään Venäjän tavoitteet luoda maakäytävä Donbassin ja Krimin niemimaan välille. Käytävää on pidetty yhtenä keskeisenä Venäjän tavoitteena.

STT

