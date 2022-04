Venäjä kielsi lähes kolmeltasadalta brittiparlamentaarikolta maahantulon

Venäjä kieltää maahantulon yhteensä 287 Britannian alahuoneen jäseneltä, kertoi maan ulkoministeriö keskiviikkona. Kyseessä on vastatoimi sille, että 386 Venäjän parlamentin alahuoneen, duuman, jäsentä pantiin pakotelistalle, ulkoministeriö perusteli.

Britannian alahuoneessa on yhteensä 650 jäsentä.

Venäjä on jo aikaisemmin pannut mustalle listalleen muun muassa Britannian pääministerin Boris Johnsonin, ulkoministeri Liz Trussin, varapääministeri Dominic Raabin ja puolustusministeri Ben Wallacen.

Venäjä aikoo niin ikään vetäytyä YK:n alaisen Maailman matkailujärjestö UNWTO:n toiminnasta. Matkailujärjestö aloitti keskiviikkona Madridissa Espanjassa istunnon, jonka tarkoituksena on päättää siitä, erotetaanko Venäjää toistaiseksi järjestöstä.

Matkailujärjestö ei ole koskaan aikaisemmin äänestänyt jäsenmaan erottamisesta. Järjestön mukaan äänestys pidetään, vaikka Venäjä ilmoitti vetäytymisestään.

– Kantamme on selvä. Tuemme turismia, rauhaa ja maailmanlaajuista ihmisoikeuksien kunnioittamista. Vain sellaiset maat, jotka tukevat näitä periaatteita, voivat kuulua järjestöön, UNWTO:n pääsihteeri Zurab Pololikashvili kirjoitti Twitterissä.

Matkailujärjestö on jo aikaisemmin varoittanut, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa hidastaa matkailun muutenkin takkuista toipumista koronapandemiasta.

Venäjä karkottaa norjalaisia ja japanilaisia diplomaatteja

Venäjä karkottaa kolme norjalaista ja kahdeksan japanilaista diplomaattia vastatoimena sille, että maat karkottivat aiemmin saman verran venäläisiä diplomaatteja.

Venäjän ulkoministeriö sanoo tiedotteessa Norjan epäystävällisen linjan aiheuttaneen vakavaa vahinkoa maiden välisille suhteille. Se syytti Norjaa sotilaallisen avun antamisesta Ukrainalle ja piti venäläisten diplomaattien karkotuspäätöstä perusteettomana.

Norja karkotti huhtikuun alussa kolme venäläistä diplomaattia. Maan ulkoministeri Anniken Huitfeldt kommentoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, ettei ole yllättynyt Venäjän toimista.

– Seisomme edelleen yhtenä rintamana liittolaistemme kanssa Venäjän aggressiota vastaan ​​ja osoitamme tukemme Ukrainalle, ministeri sanoi.

Japanin Venäjä syytti siirtyneen ”avoimen vihamieliselle Venäjän-vastaiselle kurssille”. Japani ilmoitti aiemmin huhtikuussa karkottavansa kahdeksan venäläistä diplomaattia ja lopettavansa venäläisen kivihiilen tuonnin. Venäjän ulkoministeriön tiedotteen mukaan Japani hylkää ”ystävälliset ja rakentavat” välit Venäjän kanssa.

Karkotukset ovat jatkoa Venäjän vastatoimille, joita se on tehnyt länsimaiden ja Japanin Ukrainan sodan vuoksi tekemien päätösten vuoksi. Tiistaina Venäjä kertoi karkottavansa neljä ruotsalaista diplomaattia.

