Venäjä-kysymys sähköisti vaaliväittelyn – presidentti Macron syytti haastajaansa Le Peniä riippuvuudesta Venäjään

Ranskassa presidentinvaalien toisen kierroksen ehdokkaiden Emmanuel Macronin ja Marine Le Penin televisioitu väittely kuumentui, kun keskustelu kääntyi Ukrainan sotaan ja Venäjä-suhteeseen.

Istuva presidentti Macron syytti Le Peniä riippuvuudesta Venäjään. Äärioikeistolaisen Le Penin kampanja sai vuoden 2017 vaaleissa miljoonalainan venäläispankista.

– Olette riippuvainen venäläisestä vallasta ja olette riippuvainen (presidentti Vladimir) Putinista, Macron sanoi Le Penille.

Le Pen sanoi ottaneensa lainan Venäjältä, koska ei saanut vastaavaa lainaa Ranskasta. Lisäksi Le Pen puolustautui muun muassa huomauttamalla, että Macron on kutsunut Putinin useamman kerran Ranskaan kuluneen kauden aikana.

Le Pen vastustaa öljyn ja kaasun mahdollista tuontikieltoa

Kumpikin ehdokkaista ilmaisi tukensa Ukrainalle ja ukrainalaisille. Macron haastoi Le Penin tuenosoitusta huomauttamalla, että Le Penin puoluetoverit äänestivät EU-parlamentissa Ukrainan taloudellista tukea vastaan.

Le Pen sanoi myös tukevansa suurinta osaa Venäjän-vastaisista pakotteista mutta vastustavansa mahdollista tuontikieltoa venäläiselle öljylle ja kaasulle.

Euroopan unioni on langettanut useita pakotekierroksia Venäjää vastaan sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuun lopussa. Tähän mennessä EU on puuttunut pakotteilla venäläisen kivihiilen tuontiin.

EU:ssa valmistellaan edelleen uusia pakotteita, ja seuraavaksi odotuksissa on ollut venäläisen öljyn tuontiin puuttuminen. Macronin hallitus on ilmaissut olevansa valmis tukemaan kaasun ja etenkin öljyn tuontikieltoa.

Valtiovarainministeri Bruno Le Maire sanoi tällä viikolla Europe1:n haastattelussa, että Ranska pyrkii vakuuttamaan kiellon kannalle myös ne EU-maat, jotka vielä epäröivät öljykauppaan puuttumista.

Macron esiintyi itsevarmana

Odotetussa vaaliväittelyssä käytiin läpi useita suuria teemoja. Ranskalaiset suuntaavat vaaliuurnille sunnuntaina. Televisioväittelyä on perinteisesti pidetty vaalikampanjoiden loppukirin kohokohtana, ja keskustelu voi vaikuttaa vielä monien äänestyspäätöksiin.

Macron esiintyi väittelyssä varsin itsevarmasti ja terhakkaasti. Hän otti välillä opettajamaisen asenteen selittäessään kantojaan Le Penille. Le Pen puolestaan keskittyi esiintymään vaihtoehtona Macronin politiikalle ja sanoi olevansa kansan puolella.

Ilta alkoi keskustelulla ostovoimasta ja elinkustannusten noususta. Ehdokkaat pääsivät kertomaan, millä konkreettisilla tavoilla he helpottaisivat kansalaisten arkea, kun esimerkiksi lämmityskulut ovat nousseet.

Myöhemmin keskustelun edetessä ilmastokriisiin Le Pen tarjosi ratkaisuksi tuotannon palauttamista Ranskaan ja paikallisuuden korostamista. Hänen mukaansa huomattava osa päästöistä juontuu vapaakaupan varaan perustuvasta talousjärjestelmästä.

Läpi väittelyn tahti oli tiivis, ja ehdokkaat tarttuivat hanakasti hetkiin, joissa he pääsivät sivaltamaan toisiaan. Macron muun muassa kutsui Le Peniä ilmastoskeptikoksi.

– En ole missään nimessä ilmastoskeptikko, mutta te olette hieman ilmastotekopyhä, Le Pen vastasi.

Eri raiteilla EU:sta

Yli 2,5-tuntisessa väittelyssä käytettiin paljon aikaa Ranskan sisäpolitiikan, kuten maahanmuuton, koulutuksen ja terveydenhuollon ruotimiseen. EU-politiikkaan keskityttiin yhdessä kysymyksessä, jossa ehdokkaita pyydettiin kertomaan kantansa siitä, haluavatko he jatkaa nykyisenkaltaisessa unionissa, jonka moottorina on Ranskan ja Saksan yhteistyö.

Presidenttinä Macron on hakenut itselleen merkittävää roolia eurooppalaisena johtajana. Niinpä hän painotti odotetusti Ranskan ja Saksan yhteistyön tärkeyttä sekä nosti myönteiseksi esimerkiksi muun muassa EU:n yhteiset koronarokotehankinnat.

Le Pen sanoi haluavansa muuttaa presidenttinä EU:ta kohti kansallisvaltioiden liittoa. Hänen mukaansa Ranska ei ole puolustanut etujaan EU:ssa tarpeeksi tarmokkaasti, kun taas Saksa on hänen mukaansa näin tehnyt.

Heta Hassinen

STT

