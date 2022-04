Yhdysvalloilta uutta sotilasapua Ukrainalle satojen miljoonien dollarien arvosta

Yhdysvallat antaa Ukrainalle 800 miljoonan dollarin arvosta lisää sotilasapua, muun muassa helikoptereita, panssariajoneuvoja ja aseita sekä ammuksia, kertoo presidentti Joe Biden.

Bidenin mukaan pakettiin kuuluu erittäin tehokkaita asejärjestelmiä sekä varusteita, jotka sopivat Ukrainalle, kun se valmistautuu puolustautumaan Venäjän odotettavissa olevaa suurhyökkäystä vastaan Itä-Ukrainassa.

– Ukrainan armeija on käyttänyt toimittamiamme aseita tuhoisalla tavalla. Kun Venäjä valmistautuu kiihdyttämään hyökkäystään Donbassin alueella, Yhdysvallat jatkaa Ukrainan puolustuskyvyn ylläpitämistä, Biden sanoi.

Puolustusministeriö Pentagonin edustajien oli määrä vielä keskiviikon aikana tavata Yhdysvaltain tärkeimpien asevalmistajien edustajia, jotta ne nopeuttaisivat Ukrainan armeijan eniten käyttämien aseiden tuotantoa.

Yhdysvallat on luvannut toimittaa tai on jo toimittanut Ukrainalle muun muassa tuhansia Stinger-ilmatorjuntaohjuksia ja Javelin-panssarintorjuntaohjuksia, sadoittain droneja ja tuhansittain muita panssarintorjunta-aseita.

Venäjä uhkasi iskeä Kiovaan, jos ukrainalaiset jatkavat iskuja Venäjän puolelle

Venäjä uhkaa iskeä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jos Ukrainan joukot jatkavat hyökkäyksiä Venäjän puolelle.

Venäjän puolustusministeriön mukaan ukrainalaiset yrittävät koko ajan sabotoida kohteita Venäjän puolella. Puolustusministeriön mukaan Venäjä on valmis iskemään ”komentokeskuksiin”, joita on muun muassa Kiovassa.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi keskiviikkona, ettei hän usko tulitauon Ukrainassa olevan nyt mahdollinen. Guterresin mukaan Venäjä ei ole vastannut maailmanjärjestön pyyntöön, jossa siltä toivottiin konkreettisia ehdotuksia siviilien evakuoinneista ja avustustarvikkeiden toimittamisesta.

STT

