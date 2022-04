Venäjä varoittaa kiihdyttävänsä iskuja Kiovaan – Mariupolin paikallishallinto sanoo venäläisjoukkojen kaivavan ruumiita esiin

Venäjän puolustusministeriö on varoittanut kiihdyttävänsä hyökkäyksiä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan vastineena Ukrainan väitetyille hyökkäyksille Venäjällä. Venäjä on syyttänyt Ukrainaa Venäjän rajakaupunkeihin iskemisestä.

Ministeriö ilmoitti tuoreimmassa tilannepäivityksessään ohjusiskujen määrän ja laajuuden kasvavan vastauksena mihin tahansa ”Kiovan nationalistisen hallinnon terroristi-iskuun tai sabotaasiin Venäjän alueella”.

Venäjän mukaan Ukraina lähetti helikoptereita pommittamaan rajan lähellä sijaitsevaa kylää ja haavoitti kahdeksaa ihmistä. Ukrainan hallinto on kieltänyt helikopteri-iskun ja syyttänyt Venäjää iskujen lavastamisesta Ukrainan-vastaisen hysterian lietsomiseksi Venäjällä.

Erillisessä lausunnossaan Venäjän puolustusministeriö kertoi iskeneensä myöhään torstaina muun muassa sotilastarvikkeita valmistavaan tehtaaseen Kiovan ulkopuolella. Myöhemmin perjantaina uutistoimisto AFP:n toimittaja vahvisti paikan päästä, että tehdas tuhoutui Venäjän iskussa osittain. Tehtaassa valmistettuja ohjuksia on väitetty käytetyn Venäjän laivaston torstaina uponneen lippulaivan Moskvan vahingoittamiseen.

Ministeriö kertoi myös surmanneensa noin 30 puolalaista taistelijaa, jotka ovat sotineet Ukrainan joukoissa Harkovan alueella. Venäjän mukaan taistelijat olivat ”yksityisestä puolalaisesta sotilasyhtiöstä”. Muut tahot eivät ole kommentoineet tai vahvistaneet Venäjän väitteitä.

Ukraina syyttää Venäjää iskusta evakuointibusseihin

Ukraina sanoi perjantaina seitsemän ihmisen kuolleen ja lähes 30:n haavoittuneen torstaina Venäjän iskussa evakuoitavia ihmisiä kuljettaviin busseihin Ukrainan itäosassa. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjän joukot avasivat tulen kohti busseja, jotka kuljettivat siviileitä Borovan kylässä.

Ukrainan viranomaiset ovat pyytäneet maan eteläosissa ja Donbassin alueella olevia ihmisiä siirtymään länteen, sillä Venäjän odotetaan järjestävän idässä suurhyökkäyksen.

Viime viikolla Venäjän joukkoja syytettiin iskusta rautatieasemalle, jota käytettiin evakuointiin. Tuolloin yli 50 ihmistä kuoli.

Aiemmin tällä viikolla Ukrainan hallinto keskeytti evakuoinnit, koska humanitaaristen käytävien käyttö katsottiin liian vaaralliseksi.

Ukraina kertoo vaihtaneensa vangittuja sotilaita

Ukraina on kertonut vaihtaneensa Venäjän kanssa useita vangittuja sotilaita maan eteläosissa. Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjä vaihtoi neljä omaan sotilashenkilöstöönsä kuuluvaa ihmistä viiteen kiinni otettuun ukrainalaiseen.

Torstaina Ukraina ilmoitti neljännestä vanginvaihdosta helmikuussa alkaneen hyökkäyksen jälkeen. Tuolloin varapääministeri Iryna Vereshtshukin mukaan vaihdossa oli Ukrainan puolelta yhteensä 30 ihmistä.

Aiemmin tällä viikolla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tarjosi, että Ukraina voisi vaihtaa Venäjän presidentin VladimirPutinin läheisenä liittolaisena pidetyn ukrainalaisoligarkin Viktor Medvedtshukin ukrainalaisiin sotavankeihin. Oligarkki otettiin kiinni Kiovassa hänen paettuaan kotiarestista.

Mariupolin paikallishallinto syyttää Venäjää sotarikosten salaamisesta

BBC kertoo Mariupolin kaupungin paikallishallinnon syyttävän Telegram-kanavallaan Venäjän joukkoja ruumiiden ylös kaivamisesta asuinalueiden pihoihin tehdyistä haudoista. Hallinto sanoo myös joukkojen estävän ruumiiden hautaamisen.

BBC:n mukaan Ukraina on kertonut kaupungissa olevan siirreltäviä krematorioita. Paikallishallinto epäilee venäläisten yrittävän näin piilottaa todisteita sotarikoksista.

BBC ei ole voinut riippumattomasti vahvistaa ukrainalaisviranomaisten kertomia asioita mutta huomauttaa, että pian kaksi kuukautta kestäneiden taisteluiden aikana tuhansien asukkaiden tiedetään kuolleen ruokapulasta ja kylmyydestä kärsivässä Mariupolissa.

Ukrainan puolustusministeri kutsuu Moskva-alusta ”uudeksi sukelluskohteeksi”

Useat asiantuntijat ovat kuvailleet Venäjän Mustanmeren laivaston Moskva-aluksen uppoamista mittavaksi iskuksi Venäjälle. Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov kutsuu Twitterissä Moskvaa ”varteenotettavaksi sukelluskohteeksi”.

– Meillä on nyt yksi uusi sukelluskohde Mustallamerellä. Aion ehdottomasti vierailla sen jälkeen kun olemme voittaneet sodan, ministeri kirjoittaa.

Reznikov paljastaa myös sukeltaneensa jo 300 kertaa. Tviitissä on mukana kuva sukeltajasta ja kilpikonnasta.

YK: Yhteensä yli viisi miljoonaa on paennut Ukrainasta sodan vuoksi

Yli viisi miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta sen jälkeen kun Venäjän hyökkäys alkoi helmikuun 24. päivänä, selviää YK:n tuoreista luvuista.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoo noin 4,8 miljoonan ukrainalaisen jättäneen kotimaansa hyökkäyksen alettua. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM puolestaan kertoo lähes 215 000 kolmannen maan kansalaisen paenneen Ukrainan naapurimaihin.

Valtaosa Ukrainasta lähteneistä on paennut Puolaan.

STT

