Venäjällä oppositiopoliitikko Kara-Murza määrättiin tutkintavankeuteen

Venäjällä oikeusistuin määräsi perjantaina tunnetun oppositiohahmon Vladimir Kara-Murzan tutkintavankeuteen. Hänen väitetään levittäneen väärää tietoa Venäjän armeijasta, kertoi Kara-Murzan asianajaja Vadim Prohorov.

Oikeudenistuimen mukaan Kara-Murza pidetään tutkintavankeudessa 12. kesäkuuta asti, Prohorov sanoi Facebookissa.

Venäjällä on säädetty laki, jonka nojalla hallituksen väärinä pitämien tietojen julkaiseminen sodasta voi johtaa jopa 15 vuoden vankeustuomioon.

Kara-Murza on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Viime viikolla Kara-Murza tuomittiin 15 päiväksi vankeuteen poliisin määräysten rikkomisesta.

Perjantaina viranomaiset myös julistivat Kara-Murzan ”ulkomaiseksi agentiksi”. Saman leiman saivat myös useat tunnetut toimittajat. Heidän joukossaan oli nyttemmin suljetun Eho Moskvy -radiokanavan päätoimittaja Aleksei Venediktov.

Kara-Murza on entinen toimittaja, joka teki yhteistyötä vuonna 2015 murhatun oppositiojohtaja Boris Nemtsovin sekä maanpakoon päätyneen ex-oligarkki Mihail Hodorkovskin kanssa.

Kara-Murza on vuosia kampanjoinut presidentti Vladimir Putinin hallintoa vastaan.

Toisin kuin monet maanpakoon lähteneet oppositiohahmot, Kara-Murza on jäänyt asumaan Venäjälle. Hän on aiemmin selviytynyt kahdesta epäillystä myrkytysyrityksestä.

