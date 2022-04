Venäjä iski Etelä-Ukrainan Odessaan – sodankäynnin painopisteen arvioidaan siirtyvän Etelä- ja Itä-Ukrainaan

Venäjä iski varhain sunnuntaiaamuna Etelä-Ukrainassa Odessan strategiseen satamakaupunkiin. Alun perin kansainväliset mediat uutisoivat paikan päällä olevien toimittajiensa kertoneen kaupungissa kuulluista räjähdyksistä, ja myöhemmin sekä Ukrainan armeija että Venäjän puolustusministeriö vahvistivat iskun.

Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet Telegramissa, että kuolonuhreja ei ole tiedossa, mutta infrastruktuuria on tuhoutunut.

Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan kaupungin teollisuusalueella nousi ilmaan kolme savupatsasta ja liekkejä. Venäjä kertoi iskujen kohteena olleen öljynjalostamo ja kolme polttoaineen ja voiteluaineiden varastointiin käytettyä rakennusta.

Paikallisviranomaiset kertoivat iskun aiheuttaneen useita tulipaloja ja Ukrainan ilmatorjuntajärjestelmän ampuneen alas joitakin ohjuksia.

Miljoonan asukkaan Odessa on Ukrainan suurin Mustanmeren satamakaupunki, ja se on toistaiseksi välttynyt pahimmilta taisteluilta. Nyt Venäjän kuitenkin uskotaan siirtävän painopistettään Ukrainan itä- ja eteläosiin, kerrotaan esimerkiksi Britannian puolustusministeriön Ukrainaa koskevassa tilannekatsauksessa.

Venäjän katse kääntyi Donbassiin ja Etelä-Ukrainaan

Venäjä on vetänyt joukkojaan pääkaupunki Kiovaa ympäröivältä alueelta ilmeisesti tarkoituksenaan keskittyä itään ja etelään. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi arvioi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa julkaistussa puheessaan Venäjän joukkojen tavoitteena olevan nyt Itä-Ukrainan Donbassin alueen ja Etelä-Ukrainan valtaaminen.

Brittihallinnon tilannekatsauksessa arvioitiin myös Ukrainan ilmapuolustuksen aiheuttavan edelleen haasteita venäläisten ilmasodankäynnille Ukrainassa.

Puolustusministeriön mukaan Venäjän kyvyttömyys löytää ja tuhota Ukrainan ilmapuolustusjärjestelmiä on vaikeuttanut Venäjän pyrkimyksiä saada Ukrainan ilmatilaa laajemmin hallintaansa. Venäläiskoneiden haavoittuvaisuus on brittiministeriön mukaan vaikuttanut Venäjän kykyyn tukea maajoukkojen etenemistä useilla eri rintamilla.

Ukrainan rauhanneuvottelija: Putin ja Zelenskyi voisivat tavata pian – Venäjän mukaan ei vielä

Ukrainan rauhanneuvottelija Davyd Arahamija kertoo, että Venäjän johto olisi suullisesti myöntynyt Ukrainan tärkeimpiin ehdotuksiin. Arahamijan mukaan rauhanneuvottelut ovatkin edenneet siihen pisteeseen, että Venäjän presidentti Vladimir Putin sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi voisivat tavata pian.

Arahamija sanoi Ukrainan televisiossa, että Zelenskyin ja Putinin mahdollinen tapaaminen tapahtuisi suurella todennäköisyydellä Turkissa.

Venäjän johto ei kuitenkaan Arahamijan mukaan hyväksy Ukrainan vaatimuksia Krimin asemasta. Venäjän virallista vastausta ei myöskään ole saatu kirjallisesti, vaan pelkästään suullisesti.

Arahamijan mukaan Venäjä johto olisi neuvotteluissa myöntynyt siihen, että kansanäänestyksen järjestäminen Ukrainan neutraalista eli puolueettomasta asemasta on ”ainoa tie pois tästä tilanteesta”. Venäjä on vaatinut Ukrainaa omaksumaan neutraalin aseman.

Jos ukrainalaiset kuitenkin päätyisivät äänestyksessä hylkäämään puolueettomuuden, Arahamijan mukaan joko sota tai neuvottelut voisivat jatkua.

Arahamija sanoi, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan soitti sekä Ukrainan edustajille että presidentti Putinille perjantaina. Erdogan oli tarjoutunut isännöimään tapaamista.

– Päivämäärä tai paikka ei ole vielä tiedossa, mutta uskomme, että paikka tulisi todennäköisemmin olemaan Ankara tai Istanbul, Arahamija sanoi.

Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan Zelenskyi on toistuvasti pyytänyt mahdollisuutta neuvotella kasvotusten Venäjän presidentti Putinin kanssa.

Sunnuntaisten mediatietojen mukaan Venäjän pääneuvottelija Vladimir Medinski ei kuitenkaan pidä luonnossopimusta vielä valmiina korkeimman tason tapaamiselle. Hänen kerrotaan esittäneen kantansa Telegram-kanavallaan.

