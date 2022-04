Ukraina kiistää iskeneensä Venäjän puolelle, sanoo Venäjän lavastavan hyökkäyksiä

Ukrainan parlamentin mukaan maassa on käynnissä kansanmurha. Kansanedustajat hyväksyivät torstaina päätöslauselman, jossa Venäjän armeijan toimet luokiteltiin kansanmurhaksi.

– Venäjän asevoimien teot eivät ole vain rikollista aggressiota, vaan niiden tavoitteena on systemaattinen ja johdonmukainen Ukrainan kansan, sen identiteetin, itsemääräämisoikeuden ja riippumattoman kehityksen tuhoaminen, sanottiin parlamentin hyväksymässä tekstissä.

Venäjän odotettiin edelleen jatkavan suurhyökkäyksensä valmistelua Donbassin alueelle samalla kun se jatkaa umpimähkäisiä iskujaan asustusalueille, arvioi Britannian sotilastiedustelu päivittäisessä Ukraina-katsauksessaan torstaina.

– Urbaanit keskukset ovat joutuneet Venäjän tekemien toistuvien, umpimähkäisten iskujen kohteeksi koko sodan ajan. Kramatorskin ja Kostjantynivkan kaupungit ovat todennäköisesti Venäjän seuraavia kohteita samankaltaisille väkivaltaisuuksille, tiedustelu kirjoitti.

Viime perjantaina Venäjän tekemässä iskussa Kramatorskin rautatieasemalle kuoli yli 50 ihmistä. Kramatorsk on kuulunut tärkeimpiin raideliikenteen solmukohtiin, joiden kautta siviilejä on yritetty saada pois Itä-Ukrainasta.

Siviilien evakuointeja taistelujen alta oli määrä jälleen torstaina yrittää humanitaarisia käytäviä pitkin maan itä- ja eteläosista.

Ukraina kiisti Venäjän väitteet iskusta

Venäjä syytti torstaina Ukrainaa eteläisen rajakaupunkinsa pommittamisesta. Venäjän mukaan Klimovon kaupungin tulituksessa olisi haavoittunut seitsemän ihmistä, heidän joukossaan pieni lapsi.

Klimovo sijaitsee Brjanskin alueella, kymmenkunta kilometriä Ukrainan rajasta.

Venäjän väitteen mukaan kaupunkiin hyökkäsi kaksi taisteluhelikopteria, jotka tekivät yhteensä kuusi ilmaiskua asuintaloihin. Viranomaiset eivät kertoneet mitään syytä, joka olisi selittänyt, miksi Ukraina iski pikkukaupunkiin.

Ukraina kiisti myöhemmin Venäjän väitteet. Ukrainan kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen neuvoston mukaan Venäjä lavastaa ”terrorihyökkäyksiä” omassa maassaan, jotta se saisi aikaan Ukrainan vastaista hysteriaa.

Tietoa Ukrainan väitetystä hyökkäyksestä ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä.

Ranska siirtää suurlähetystönsä takaisin Kiovaan

Ranska on ilmoittanut siirtävänsä suurlähetystönsä Ukrainassa takaisin maan pääkaupunkiin Kiovaan. Ranska siirsi lähetystönsä Lviviin maaliskuun alussa, hieman sen jälkeen kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Ranskan ulkoministeriön mukaan lähetystö muuttaa hyvin pian, minkä jälkeen maa pystyy entistä paremmin tukemaan Ukrainaa sen taistellessa Venäjää vastaan.

Ukraina ja Venäjä vaihtoivat sotavankeja

Ukraina ja Venäjä ovat vaihtaneet sotavankeja, kertoo Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk. Varapääministerin mukaan Ukrainaan palasi yhteensä 22 sotilasta ja kahdeksan siviiliä.

Ukrainan puolustusministeriö kertoi aikaisemmin, että kaksi venäläisten vangiksi viime kuussa jäänyttä taistelulentäjää on niin ikään vapautettu. Heti ei ollut selvää, olivatko lentäjät mukana Vereshtshukin ilmoittamassa lukumäärässä.

Puolustusministeriön mukaan lentäjiä siirrettiin paikasta toiseen ennen kuin heidät tuotiin Kurskin alueelle Venäjän eteläosaan, missä kaksikkoa pidettiin yhdessä kahdeksan muun ukrainalaisen sotavangin kanssa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ehdotti aikaisemmin kuluneella viikolla, että Ukraina voisi vaihtaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheisenä liittolaisena pidetyn ukrainalaisoligarkin Viktor Medvedtshukin ukrainalaisiin sotavankeihin. Venäjä ei ole toistaiseksi tarttunut tarjoukseen.

Kotiarestistaan paennut Medvedtshuk otettiin kiinni aikaisemmin tällä viikolla.

STT

