Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva upposi

Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva Moskva on uponnut, kertoo venäläinen Ria Novosti uutistoimisto. Ukraina on kertonut osuneensa laivaan ohjuksilla. Venäjän mukaan laivalla syttyi tulipalo, joka levisi ammusvarastoon.

Ria Novostin Venäjän puolustusministeriöltä saaman tiedon mukaan alus upposi, kun sitä yritettiin hinata myrskyssä pahasti vaurioituneena satamaan.

– Koska aluksen runko oli vaurioitunut pahoin, se menetti vakautensa, kun sitä oltiin hinaamassa määräsatamaan. Vauriot syntyivät tulipalosta ja ammuksien räjähtämisestä. Koska merellä oli kova myrsky, alus upposi, puolustusministeriö kertoi Ria Novostin mukaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun merisotaopin pääopettaja, komentaja Iiro Penttilä sanoi aikaisemmin torstaina STT:n haastattelussa, että aluksen uppoaminen Mustallamerellä olisi suuri symbolinen tappio Venäjälle.

Jos aluksen tuhon syyksi paljastuvat Ukrainan kertoman mukaisesti Neptune-merimaaliohjukset, ei se Penttilän mukaan anna kovin hyvää arvosanaa Moskva-aluksen miehistön toiminnasta.

– Aluksella ei ole oltu ihan hereillä iskun aikana. Ehkä he eivät ole osanneet odottaa tätä uhkaa, Penttilä pohtii.

Moskva on hyvin varustettu puolustautumaan ohjuksia vastaan. Laivalla on Penttilän mukaan muun muassa S-300-ilmatorjuntajärjestelmä, johon kuuluu 64 ohjusta.

Moskva oli tapetilla jo aivan sodan alussa, kun se uhkaili ukrainalaisia Käärmesaaren puolustajia, jotka vastasivat haistattelemalla. Mielialoja nostattaneen tapahtuman kunniaksi Ukrainan posti julkaisi vastikään uuden postimerkin, jossa merisotilas esittää sotalaivalle tunnetun keskisormitervehdyksen. Käärmesaaren puolustajat otettiin lopulta vangeiksi.

