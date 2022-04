Venäjän puolustusministeriö myönsi miehistötappioita ohjusristeilijä Moskvan tuhossa

Venäjän puolustusministeriö on ensimmäisen kerran myöntänyt ohjusristeilijä Moskvan viime viikolla Mustallamerellä tapahtuneen tuhoutumisen aiheuttaneen miehistötappioita.

Ministeriön mukaan yksi miehistön jäsen kuoli ja 27 on kateissa. Loput 396 miehistön jäsentä evakuoitiin, sanotaan ministeriön lausunnossa venäläisten uutistoimistojen mukaan.

Ministeriö toisti jo aiemmin annetun selityksen, jonka mukaan aluksella syttyi tulipalo, minkä seurauksena ammukset alkoivat räjähdellä. Venäjä on väittänyt Moskvan uppoamisen olleen seurausta tulipalosta.

Ukraina taas on kertonut osuneensa alukseen kahdella Neptune-merimaaliohjuksella. Yhdysvallat on niin ikään sanonut Ukrainan osuneen alukseen.

STT

