Venäläislehti: Venäjä voi purkaa Saimaan kanavan vuokrasopimuksen, jos Suomi liittyy Natoon

Venäjä voisi purkaa Saimaan kanavan vuokrasopimuksen, jos Suomi liittyy sotilasliitto Natoon, kirjoitti venäläislehti Izvestija keskiviikkona.

– Duuma ei sulje pois tällaista vaihtoehtoa. Kun suhteet minkä tahansa maan kanssa huononevat, on aivan luonnollista tehdä muutoksia aikaisempiin sopimuksiin, lehti kirjoitti.

Izvestijan mukaan Venäjän Helsingin-suurlähetystössä seurataan ja analysoidaan nyt tarkasti Suomessa meneillään olevaa Nato-keskustelua.

– Jos Suomi liittyy, on aivan luonnollista ryhtyä toimiin, joilla varmistetaan Venäjän edut, Izvestija jatkoi.

Vajaan 58 kilometrin mittainen Saimaan kanava yhdistää Saimaan Suomenlahteen. Suomi vuokraa Venäjältä vajaan parinkymmenen kilometrin mittaista, Venäjän puolella kulkevaa osaa. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2062.

Kanavan käytöstä ja kunnossapidosta vastaa Väyläviraston urakoitsijana Arctia Oy

Saimaan kanavan sopimuksen purkuhaluista kertoi Suomessa ensin Ilta-Sanomat.

STT

