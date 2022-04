Venäläissotilaat kaivoivat taisteluhautoja erittäin radioaktiivisessa metsässä Tshernobylin lähellä, kertoo Ukrainan puolustusministeriö

Venäläissotilaat ovat kaivaneet taisteluhautoja Tshernobylin ydinvoimalan lähellä olevalla alueella, jossa radioaktiivisuus on erittäin korkea, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC viitaten Ukrainan puolustusministeriön jakamaan videoon. BBC ei ole kuitenkaan pystynyt varmistamaan videon aitoutta.

Video on kuvattu miehittämättömästä ilma-aluksesta Punaisena metsänä tunnetulla alueella. Vuonna 1986 tapahtuneen ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen metsään tullut paha ydinlaskeuma poltti puut, jotka muuttuivat punaisiksi.

Ukrainan valtiollisen ydinvoimayhtiön Energoatomin mukaan venäläiset ovat jo pelkästään metsässä liikkuessaan altistuneet suurille säteilymäärille, puhumattakaan maan kaivamisesta ja pöllyttämisestä.

Venäläiset valtasivat voimala-alueen heti Ukrainan hyökkäyksen alussa, mutta ovat sittemmin vetäytyneet Tshernobylistä.

Brittitiedustelu: Venäjän huomio yhä Itä-Ukrainassa, hyökkäysvalmisteluissa vaikeuksia

Britannian sotilastiedustelu arvioi, että Venäjän tavoitteena Ukrainassa on edelleen ryhtyminen hyökkäystoimiin Donbassissa. Ilmaiskut ja tykistötuli ovatkin jatkuneet rintamalinjalla Itä-Ukrainassa.

Brittitiedustelun mukaan Venäjä iskee tärkeään infrastruktuuriin, minkä tarkoituksena on vaikeuttaa ukrainalaisten huoltoa ja lisätä painetta Ukrainan hallitusta kohtaan.

Vaikka Venäjä on keskittänyt joukkoja ja logistiikkaa Donbassin alueelle, Britannian tiedustelu arvioi, että venäläisten ongelmat sekä joukkojen taistelumoraalin että tarvikkeiden riittävyyden kanssa jatkuvat.

Ukraina syyttää Unkaria Putinin avustamisesta

Ukrainan mukaan Unkari avustaa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia tämän sodassa Ukrainaa vastaan. Ukrainan ulkoministeriön julkistamassa lausunnossa myös syytettiin Unkaria EU:n yhtenäisyyden tuhoamisesta.

Unkarissa vaalit voittanut pääministeri Viktor Orban puhui eilen puhelimessa Putinin kanssa. Orbanin mukaan Putin sekä Ukrainan, Ranskan ja Saksan johtajat voisivat tavata halutessaan Budapestissa.

Orban sanoi Unkarin olevan valmis maksamaan Venäjän toiveiden mukaisesti maakaasusta ruplissa.

