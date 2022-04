Venäjä jatkaa joukkojen kokoamista Ukrainan itäosaan, valmistautuu hyökkäykseen

Ukrainassa Venäjä on jatkanut joukkojensa kokoamista ja valmistautumista hyökkäykseen maan itäosassa Donbassin alueella. Ilmaiskut ja tykistötuli ovatkin jatkuneet koko rintamalinjalla, arvioi Britannian sotilastiedustelu torstaina.

Brittitiedustelun mukaan Venäjä iskee tärkeään infrastruktuuriin, minkä tarkoituksena on vaikeuttaa ukrainalaisten huoltoa ja lisätä painetta Ukrainan hallitusta kohtaan.

Vaikka Venäjä on keskittänyt joukkoja ja logistiikkaa Donbassin alueelle, Britannian tiedustelu arvioi, että venäläisten ongelmat sekä joukkojen taistelumoraalin että tarvikkeiden riittävyyden kanssa jatkuvat.

Maan itäosan paikallisviranomaiset uudistivat torstaina kehotuksen, jonka mukaan siviilien tulisi paeta alueelta ennen kuin Venäjän suurhyökkäys alkaa.

Luhanskin aluejohdon mukaan tulevat päivät voivat olla viimeinen mahdollisuus lähteä, koska venäläisjoukot yrittävät katkaista kaikki mahdolliset evakuointireitit.

Saksan tiedustelun sieppaamat viestit kertovat raakuuksista

Torstaina saatiin niin ikään lisää tietoja Venäjän epäillyistä sotarikoksista Ukrainassa. Ukrainan puolustusministeriö kertoi Twitterissä, että toista kuukautta piiritettynä olleeseen Mariupolin satamakaupunkiin on tuotu siirrettäviä krematorioita, joilla venäläiset yrittävät tuhota sotarikostensa jäljet.

– Tällaista tragediaa ei ole nähty sitten natsileirien, sanoi kaupungin pormestari Vadym Boitshenko.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi jo aikaisemmin, että venäläiset olivat yrittäneet peitellä hirmutekojaan Butshan kaupungissa lähellä Kiovaa.

Venäjä on kiistänyt sotilaidensa tehneen sotarikoksia, mutta muun muassa satelliittikuvat ovat todistaneet väitteet vääriksi. Torstaina saksalainen Der Spiegel lehti kertoi maan tiedustelupalvelun siepanneen radioviestejä, joissa sotilaat kertoivat tekemistään veritöistä arkiseen sävyyn.

Spiegel kertoo tiedustelupalvelun muun muassa saaneen haltuunsa viestin, jossa venäläissotilas kertoo tappaneensa polkupyöräilijän. Kuva pyöränsä viereen tapetusta miehestä Butshassa on levinnyt ympäri maailmaa.

Viestien mukaan Butshassa on ollut myös venäläisiä Wagner-palkkasotilaita, jotka ovat osallistuneet raakuuksiin.

Der Spiegelin mukaan tiedustelutiedot osoittavat selvästi, että Butshassa on ollut kyse järjestelmällisestä tuhoamisesta, ei yksittäisten sotilaiden veritöistä.

Aseita, aseita, aseita

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kehotti torstaina sotilasliitto Naton jäsenmaita toimittamaan Ukrainalle niin paljon aseita kuin mahdollista.

– Agendani on varsin yksinkertainen. Siinä on vain kolme asiaa: aseita, aseita ja aseita, Kuleba sanoi toimittajille ennen tapaamistaan Nato-maiden ulkoministerien kanssa.

– Kehotan kaikkia liittolaismaita luopumaan epäilyksistään ja toimittamaan Ukrainalle kaiken, mitä se tarvitsee, ulkoministeri jatkoi.

Ukraina haluaisi länsimailta ennen kaikkea raskaita aseita, kuten ilmatorjuntapatteristoja, tykistöä, hyökkäysvaunuja ja hävittäjiä. Länsimaat taas ovat olleet haluttomia toimittamaan maalle ”hyökkäysaseiksi” luokittelemiaan aseita.

– Tässä luokittelussa ei ole mitään järkeä minun maani kohdalla. Sellaiset maat, jotka sanovat voivansa toimittaa puolustusaseita, mutta eivät hyökkäysaseita, ovat tekopyhiä, Kuleba perusteli.

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan jäsenmaat tulevat varmasti harkitsemaan ainakin ilmatorjunta- ja panssaritorjunta-aseiden, mutta myös raskaiden aseiden toimittamista.

Siviilejä kehotettin lähtemään

Taisteluhautoja radioaktiivisessa metsässä

Venäläissotilaat ovat kaivaneet taisteluhautoja Tshernobylin ydinvoimalan lähellä olevalla alueella, jossa radioaktiivisuus on erittäin korkea, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC viitaten Ukrainan puolustusministeriön jakamaan videoon. BBC ei ole kuitenkaan pystynyt varmistamaan videon aitoutta.

Video on kuvattu miehittämättömästä ilma-aluksesta Punaisena metsänä tunnetulla alueella. Vuonna 1986 tapahtuneen ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen metsään tullut paha ydinlaskeuma poltti puut, jotka muuttuivat punaisiksi.

Ukrainan valtiollisen ydinvoimayhtiön Energoatomin mukaan venäläiset ovat jo pelkästään metsässä liikkuessaan altistuneet suurille säteilymäärille, puhumattakaan maan kaivamisesta ja pöllyttämisestä.

Venäläiset valtasivat voimala-alueen heti Ukrainan hyökkäyksen alussa, mutta ovat sittemmin vetäytyneet Tshernobylistä.

Ukraina syyttää Unkaria Putinin avustamisesta

Ukrainan mukaan Unkari avustaa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia tämän sodassa Ukrainaa vastaan. Ukrainan ulkoministeriön julkistamassa lausunnossa myös syytettiin Unkaria EU:n yhtenäisyyden tuhoamisesta.

Unkarissa vaalit voittanut pääministeri Viktor Orban puhui eilen puhelimessa Putinin kanssa. Orbanin mukaan Putin sekä Ukrainan, Ranskan ja Saksan johtajat voisivat tavata halutessaan Budapestissa.

Orban sanoi Unkarin olevan valmis maksamaan Venäjän toiveiden mukaisesti maakaasusta ruplissa.

Yli 4,3 miljoonaa paennut Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen, kertoo YK

Yli 4,3 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen, kertoo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.

Ukrainan rajojen sisällä yhä olevia, kotipaikastaan paenneita ihmisiä on noin 7,1 miljoonaa, arvioi YK:n kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Ukrainasta paenneista noin 90 prosenttia on naisia ja lapsia. Yli 2,5 miljoonaa on paennut Ukrainasta Puolan rajan yli.

UNHCR:n mukaan kyseessä on Euroopan suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

Lähteenä myös AFP.

