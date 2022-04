Venäläistä ja valkovenäläistä omaisuutta on jäädytetty 30 miljardin euron edestä, kertoo EU

EU:n mukaan venäläistä ja valkovenäläistä omaisuutta on tähän mennessä jäädytetty 30 miljardin euron edestä.

Asiasta tiedotti Euroopan komissio perjantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Omaisuutta on jäädytetty EU:n pakotelistalla olevilta venäläisiltä ja valkovenäläisiltä henkilöiltä ja yrityksiltä Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopulla. Jäädytettyyn omaisuuteen kuuluu muun muassa kiinteistöjä, luksusveneitä ja taide-esineitä.

Lisäksi EU on estänyt kaupankäyntiä 196 miljardin euron edestä, komissio sanoi.

STT