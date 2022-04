Verottaja muistuttaa työhuonevähennyksestä – aika hakea on nyt

Verohallinto muistuttaa, että aika hakea työhuonevähennyksiä viime vuodelta on nyt. Työhuonevähennys ei siirry veroilmoitukselle automaattisesti aiempien vuosien perusteella, vaan se pitää itse täydentää veroilmoitukseen.

– Todennäköisesti työhuonevähennyksiä ilmoitetaan paljon myös tänä vuonna, sillä etätyöskentely jatkui laajasti vuonna 2021, sanoo Verohallinnon ylitarkastaja MinnaPalomäki tiedotteessa.

Yli 400 000 henkilöä haki työhuonevähennystä ensimmäiseltä koronavuodelta 2020. Heidän määränsä oli yli neljä kertaa suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Työhuonevähennys pitää täydentää itse veroilmoitukseen paitsi silloin, kun työhuonevähennys on ilmoitettu jo viime vuonna muutosverokortin hakemisen yhteydessä.

Verohallinnon mukaan yksinkertaisinta on tehdä niin sanottu kaavamainen työhuonevähennys. Tällöin kuluja ei tarvitse eritellä eikä niistä tarvitse esittää tositteita.

– Jotta vähennyksen saa, OmaVerossa pitää valita, kuinka paljon on tehnyt etätöitä viime vuonna: yli vai alle puolet koko vuoden työpäivistä vai satunnaisesti, Palomäki kertoo.

Jos on tehnyt kokopäiväisesti etätöitä yli puolet viime vuoden kaikista työpäivistä, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 920 euroa.

Keskituloisten hyöty muutamia kymppejä

Etätyöstä aiheutuvia kuluja voi vähentää myös todellisten kulujen mukaan. Silloin hakijalla pitää olla tositteet tehdyistä hankinnoista.

Työhuonevähennys pienentää verotettavien tulojen määrää. Palkansaajan tuloista riippuu, paljonko maksettavien verojen määrä supistuu vähennyksen ansiosta.

– Joka tapauksessa kyse on pienistä summista. Keskituloisella puhutaan muutamista kymmenistä euroista, Palomäki sanoo.

Antti Autio

STT

