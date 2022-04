Verta pääsee luovuttamaan jo tänään, vapaaehtoisista suuri tarve pääsiäisen takia

Suomen Punaisen Ristin (SPR) Veripalvelu pitää tänään toimipisteensä auki, sillä verenluovuttajia tarvitaan erityisen paljon pitkien pyhien jälkeen.

Verihiutaleet säilyvät luovutuksen jälkeen vain muutaman vuorokauden, ja Veripalvelun toimipisteet ovat olleet kiinni perjantaista asti. Veripalvelun mukaan pääsiäismaanantai on verihuollolle kriittinen päivä.

Joka arkipäivä tarvitaan noin 800 vapaaehtoista verenluovuttajaa. Keskiviikkona Veripalvelu kertoi sosiaalisessa mediassa, että ajanvaraustilanteen mukaan luovuttajia on tulossa maanantaina liian vähän.

Kaikki Veripalvelun kymmenen toimipistettä on auki tänään, ja lisäksi Riihimäellä järjestetään verenluovutustilaisuus.

Verenluovutusajan voi varata Veripalvelun nettisivuilla. Oman luovutussoveltuvuutensa voi testata osoitteessa sovinkoluovuttajaksi.fi.

https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/luovuttajapalvelut/ajanvaraus-2

sovinkoluovuttajaksi.fi

STT

