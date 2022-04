Vetovoimaa kotihoitoon

Hoitajapula on valtakunnallinen ongelma, joka on vain pahenemassa väestön edelleen ikääntyessä. Sekä vakinaisista tekijöistä että sijaisista on pulaa yhä useammassa kunnassa.

Somerolla pahin pula koettelee tällä hetkellä kotihoitoa. Tilanne paheni nopeasti viime kesänä, ja valoa ei ole näkyvissä. Someron kaupunki yrittää nyt eri tavoilla houkutella kotihoitoon lisää hoitajia ja toisaalta pitää nykyiset työntekijät alalla.

Someron perusturvassa on mietitty pitkä lista keinoja, joilla kotihoidon työntekijöiden tilannetta voitaisiin helpottaa. Sijaisten saamisen vaikeuteen yritettiin jo syksyn aikana löytää helpotusta palkkaamalla vakinaisia sijaisia, mutta tekijöitä ei löytynyt.

Kevät näyttäisi sijaisten osalta tuovan helpotusta, sillä Somerolla tapahtuva hoitajakoulutus tuo toukokuussa alalle uutta väkeä. Jälleen yksi osoitus paikallisen hoitoalan koulutuksen tärkeydestä.

Someron kaupunki yrittää nyt parantaa niin kotihoidon työntekijöiden työoloja kuin tuoda heille taloudellisia helpotuksia. Lamminniemen hyvinvointikeskuksen tiloissa sijaitsevia kotihoidon työntekijöiden työtiloja laajennetaan oleellisesti, jotta tiloissa voidaan aiemmin paremmin hoitaa toimistossa tapahtuvia tehtäviä.

Hoitajien kentällä tapahtuvaan liikkumiseen tuodaan vaihtoehtoja, sillä kaupunki hankkii tänä vuonna viisi leasing-autoa kotihoidon työntekijöiden käyttöön.

Leasing-autojen avulla työ mahdollistetaan myös heille, joilla ei ole omaa autoa. Toisaalta polttoaineiden raju hinnannousu on nostanut selvästi taloudellista kynnystä käyttää omaa autoa työajossa.

Kotihoidossa tullaan lisäksi tarjoamaan vakinaiselle väelle ylimääräistä vaaterahaa sekä sijaisille kulttuuri- ja liikuntaseteleitä työntekijöiden työssä viihtymisen parantamiseksi.

Someron esimerkki osoittaa, että kunnat joutuvat miettimään yhä uusia keinoja hoitajapulan edessä. Samalla kotihoidon käyntimäärien rajua nousua yritetään hillitä monin tavoin.

Yksi keino tällä tiellä on moderni teknologia. Somerolla otetaan tämän vuoden aikana aiempaa laajemmin käyttöön lääkerobotteja. Tämä on suunta nyt yhä useamman kunnan kotihoidossa.