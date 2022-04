Video Putinista ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksessa on lavastettu, sanoo asiantuntija – miksi presidentin läsnäololla on Venäjälle niin paljon väliä?

Venäjän presidentti Vladimir Putinista julkaistiin viime viikonloppuna video, jossa hän näytti osallistuvan ortodoksisen kirkon pääsiäisjumalanpalvelukseen Moskovassa. Videon aitoutta on epäilty sen julkaisun jälkeen laajalti.

– Video on selvästi epäaito, Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen lehtori Panu Moilanen sanoo. Hän toimii myös yliopiston turvallisuus- ja strategisen analyysin maisteriohjelman lehtorina.

Putinia kuvataan Moilasen mukaan videossa vain joko yksin, tai yhdessä Moskovan pormestari Sergei Sobjaninin kanssa. Kun Putin on kuvassa, ei videolla näy jumalanpalvelusta.

– Kun taas itse jumalanpalvelusta kuvataan, ei Putinia näy siinä kohdassa taustaa, missä hänen pitäisi lähikuvien mukaan olla. Sobjanin näkyy kyllä oikealla paikalla, mutta hänen vieressänsä ei seiso ketään.

Moilanen huomauttaa myös, että Putinin ulkonäkö jumalanpalvelusvideolla on selvästi erilainen kuin aiemmin viime viikolla julkaistussa videossa, jossa presidentti keskusteli Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa.

– Putinin kasvonpiirteet ovat jumalanpalvelusvideossa paljon hoikemmat. Kenenkään piirteet eivät muutu noin radikaalisti muutamassa päivässä, Moilanen sanoo.

Videota ei ole lavastettu Moilasen mukaan esimerkiksi deepfake-teknologialla. Suojelupoliisista kerrottiin, että se ei aikataulusyistä ehdi arvioida videon aitoutta.

Hallinto hakee kirkon siunausta sodalleen

Putinin esiintyminen kirkon tapahtumissa virallisilla videoilla ei ole Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija Elina Kahlan mukaan epätavallista. Tavoitteena on näyttää valtion ja kirkollisen vallan toimivan yhdessä ja yhteisymmärryksessä.

– Kirkkoa käytetään Venäjällä myös Ukrainan sodan oikeuttamiseen. Kirkko pitää yllä viestiä, että sodassa on kyse Venäjän perinnön säilyttämisestä. Ukraina nähdään osana venäläistä maailmaa, Kahla sanoo.

– Tähän on tuotu suorastaan pyhän sodan ulottuvuuksia.

Pääsiäinen on Kahlan mukaan ortodoksien tärkein juhla, joten on loogista näyttää Putinin osallistuvan pääsiäisjumalanpalvelukseen.

Jyväskylän yliopiston Moilasen mukaan videon tarkoituksena on myös näyttää venäläisille Putinin olevan terve ja toteuttavansa edustustehtäviään normaalisti.

– Venäjän hallintovalta koostuu kolmesta tukipilarista – Putinista, ortodoksisesta kirkosta ja sotilaallisesta mahdista. Tällä videolla voitiin näyttää kansalle kahden näistä toimintaa ja elinvoimaisuutta, Moilanen sanoo.

Kahlan mukaan videon tavoitteena tuskin on Putinin elinvoimaisuuden esittely.

– Venäjän valtionjohtajat esiintyvät televisiossa jo valmiiksi lähes päivittäin, kuka tahansa voi käydä katsomassa niitä. Ei siellä ole pohjoiskoreamaista tilannetta, joissa johtohenkilö voi kadota julkisuudesta kuukausiksi.

Asiantuntija toivoo medioilta tarkkaavaisuutta

Videon julkaisulla on voitu Moilasen mukaan tavoitella myös propagandan lähettämistä ulkomaille. Moilanen peräänkuuluttaa medioita olemaan mahdollisimman tarkkoja ennen tällaisten videoiden julkaisemista sellaisenaan.

– Esimerkiksi Yle julkaisi videon ensin kritiikittömästi, mutta lisäsi myöhemmin huomion videon aitouden epäselvyyksistä. Mutta kai heillä on niin paljon video-osaamista, että heidän olisi pitänyt huomata sen epäselvyydet heti, Moilanen sanoo.

STT ei toistaiseksi ole saanut asiaan Yleltä kommenttia.

Moilanen kritisoi myös MTV:tä videon julkaisemisesta ensin sellaisenaan.

– Venäjän vaikuttamisoperaatio oli onnistunut, kun kansainväliset mediat julkaisevat videota sellaisenaan eteenpäin, Moilanen sanoo.

MTV:n toimitus oli saanut kuvamateriaalin pääsiäisjumalanpalveluksesta uutistoimisto Reutersilta. MTV lisäsi julkaisuun jälkikäteen tiedon, että videon aitoutta ei ole voitu varmistaa.

MTV:n toimituspäällikkö Mona Haapsaari kommentoi STT:lle sähköpostiviestissä, että videojuttu julkaistiin osana normaalia toimituksellista prosessia. Venäläisiin lähteisiin perustuvan uutisoinnin suhteen noudatetaan Haapsaaren mukaan erityistä tarkkaavaisuutta.

– Pääsiäismessuista tulleen kuvamateriaalin osalta epäilyksen todenperäisyydestä eivät heränneet julkaisuhetkellä, Haapsaari sanoo sähköpostiviestissä.

– Kuvamateriaalin ja tietojen tarkistaminen ja lähteyttäminen on aina tärkeää, ja se korostuu sotatilanteessa. Tämä on hyvä esimerkki siitä.

Rasmus Ekström

STT

