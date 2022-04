Viidennes tavoitteesta jo täynnä – Elmo Heinosen hattutemppu kruunasi SalPan loistavan avausottelun

SalPaan ja Kakkoseen palannut Elmo Heinonen lupasi tehdä tällä kaudella 15 maalia. Lauantain avausottelun jälkeen viidennes lupauksesta on jo lunastettu, sillä Heinonen teki Ilves-Kissojen verkkoon kolme maalia.

Hattutemppu syntyi elmomaisesti:

1–0: Kombinaatio Bamo Ahmadin jälkeen ja tarkka sijoitus etunurkasta.

2–1: Avauspuoliajan viimeisillä sekunneilla pusku Taye Taiwon kulmapotkusta.

4–1: Taitava kantapääohjaus Ronias Yacoobin keskityksestä.

Kolme erilaista maalia, kolme laadukasta viimeistelyä.

– Olen kovimmassa kunnossa koskaan. Kaikissa testeissä tullut uudet ennätykset. Jokiniemen Jessen (SalPan fysiikkavalmentaja) kanssa olemme tehneet töitä fysiikan eteen, Heinonen kertoi.

SalPan 4–3–3-järjestelmä sopii Heinosen vahvuuksille. Etenkin, kun laidalla on Oskari Jakosen kaltainen kiituri.

– Tykkään olla yksin kärjessä. Se on vähän vapaampaa, ”Kiskon Batistuta” myönsi.

Myös uuden päävalmentaja Tero Suonperän suoraviivainen tyyli miellyttää.

– Hän on tulinen kaveri. Voitto on helvetin tärkeä asia hänelle ja se on iskostunut pelaajiin. Keskusteluyhteys pelaajien kanssa on hyvä, ensimmäistä vuottaan luokanopettajaksi opiskeleva Heinonen kehui.

Heinonen oli mukana myös SalPan kolmannessa maalissa. Heinonen törmäsi rajusti Ilves-Kissojen maalivahdin Joni Miettisen. Miettinen sai niin kovan iskun päähänsä, että paikalle kutsuttiin ambulanssi. Heinonenkin sai osansa.

– Jokin osui ohimooni, en tiedä oliko rystynen vai mikä. Hetken päästä vasemmassa silmässä näkyi vain tähtiä ja oli pakko tulla vaihtoon, Heinonen kertasi.

Tilanteesta tuomittiin rangaistuspotku, jonka Joonas Meura tälläsi voimalla alanurkkaan.

Päävalmentaja Suonperä piti joukkueensa suoritusta paikoin erinomaisena.

– Pelasimme viihdyttävää futista niin kuin ollaan luvattu. Jos me pelataan samalla tavalla kuin tänään ensimmäiset 85 minuuttia, niin onhan meitä vaikea voittaa.

SalPa hyökkäykset etenivät suoraviivaisesti Jakosen nopeutta hyväksikäyttäen sekä hitaasti linja kerrallaan pitkien syöttöketjujen kautta.

– Meillä riittää paljon variaatioita, nyt löytyi tehojakin, Suonperä kertoi.

Kuten harjoitusottelut jo osoittivat, isokokoisesta ja äärimmäisen tyylikkäästä keskuspuolustaja Meurasta on SalPalle vielä paljon iloa.

– Huikea kaveri. Eihän hänellä ole koskaan kiire. Meura on kuin Virgil van Dijk Liverpoolissa. Jos hänet otetaan ylhäältä kiinni, hän laittaa ristipallolla Elmon tai ”Jakon” läpi. Jos taas vastustaja pudottaa alemmas, hän pystyy antamaan kovia lyhyitä ja puolipitkiä syöttöjä, Liverpool-vertauksia mielellään käyttävä Suonperä hehkutti.

Myös tähtihankinta Taye Taiwo täytti paikkansa ilman sen suurempaa säihkettä. Taiwo pelasi vasempana laitapuolustajana varmaa ja yksinkertaista ammattimiehen peliä.

– Taiwo kääntyi ensimmäisissä treeneissä kuin ruotsinlaiva, mutta nyt hänen liikkumisensa on jo sulavaa.

Vaikka Ilves-Kissat ei päässyt vaarallisille maalipaikoille, teki joukkue silti kaksi maalia. Ensimmäisen rangaistuspotkusta maalivahti Joni Rahilan virhearvion jälkeen ja toisen loppuminuuteilla maalinedusruuhkasta.

– Kolmessa viimeisessä ottelussa meille on tehty viisi maalia, vaikka vastustajilla ei ole juurikaan ollut paikkoja, Suonperä muistutti.

Kalseissa oloissa tekonurmella pelattua ottelua seurasi 305 katsojaa, jota voi pitää olosuhteisiin ja kilpailevaan tarjontaan nähden hyvänä ja ennen kaikkea lupaavana määränä.

Kakkosen B-lohkon avauskierrosta: SalPa–Ilves-Kissat 4–2 (2–1)

Maalit:

23. Elmo Heinonen 1–0

45+1. Milad Zanidpour 1–1 rp.

45+3. Heinonen 2–1

61. Joonas Meura 3–1 rp.

73. Heinonen 4–1

90+5. Aleksi Sainio 4–2

SalPan kokoonpano: Joni Rahila; Taye Taiwo, Joonas Meura, Jonatan Guseff, Iku Leino, Niko Leskelä, Mikke Louhela (87. Pekka Mattila), Bamo Ahmadi (65. Tobias Laaksonen), Oskari Jakonen (87. Eldin Demiri), Elmo Heinonen (77. Blend Miftari), Jami Siirtola (v, 65. Ronias Yacoob)

Yleisöä: 305

SalPan seuraava ottelu: 30.4. Tampere United–SalPa Pyynikillä kello 14