Viikonloppuna sää on epävakaista

Viikonloppuna sää jatkuu epävakaisena, kun Suomeen saapuu matalapainetta lännestä. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosassa on odotettavissa monin paikoin vesi- ja lumikuuroja, pohjoisessa on jatkuvampaa vesi- tai lumisadetta.

Aurinko voi välillä näyttäytyä, mutta enimmäkseen on pilvistä tai puolipilvistä. Lämpötilat ovat yöllä lähellä nollaa, päivisin muutaman asteen plussan puolella. Maan etelä- ja keskiosassa lämpö nousee ylimmillään +5 asteeseen. Tuuli on koko maassa kohtalaista.

Sunnuntaina sää jatkuu samankaltaisena.

STT

Kuvat: