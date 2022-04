Vilpas hävisi vierasottelun viimeksi kolme kuukautta sitten

Vilppaan viisi edellistä korisliigakautta ovat olleet sitä tasoa, että seurahistoriaa on enää vaikeaa tehdä erilaisissa otteluvoittotilastoissa. Juuri nyt on kuitenkin meneillään yksi ennätyksellisen pitkä putki, joka on jo selvästi mittavampi kuin mikään aiempi.

Vilpas on voittanut kymmenen viimeisintä vierasotteluaan. Kaudella 2018–2019 joukkue pystyi seitsemään peräkkäiseen vierasvoittoon.

Matkapelien tuloksellinen suora alkoi 1. helmikuuta. Tämän matkan varrella ovat kotikentillään taipuneet muiden muassa runkosarjan muut kärkiviisikon joukkueet sekä toki runkosarjan kutonen Pyrintö peräti kolmeen kertaan.

Muodonmuutos on ollut melkoinen, sillä viidestä ensimmäisestä vieraspelistä joukkue hävisi neljä ja kahdeksasta ensimmäisestä kuusi.

– Haluan tietysti uskoa, että valmistautuminen vieraspeleihin on ollut hyvää. Näkisin, että tällainen putki johtuu kuitenkin ensisijaisesti kokonaisvaltaisesta pelaamisen kehittämisestä, toteaa Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen.

Vilpas matkusti Joensuuhun jo sunnuntaina. Joukkue kävi samalla harjoittelemassa uudessa Motonet Areenassa, jossa on tarkoitus pelata perjantain neljäs välierä.

– Areena vaikuttaa komealta, huomaa että uusi halli on kyseessä. Se on kivasti rakennettu – katsomo menee ympäri ja lähellä kenttää, kuvaili Vilppaan kapteeni Mikko Koivisto.