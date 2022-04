Jo torstaina Joensuuhun matkustanut Vilpas oli periaatteessa valmistautunut niin ammattimaisen huolellisesti neljänteen välieräotteluun kuin vain voi. Joukkue oli ottanut perjantaiaamuna tuntumaa Mehtimäen uuteen halliin, vetänyt pienet päikkärit keskustan ketjuhotellissa ja tullut hyvin levänneenä otteluun.

Vähän liiankin leväneenä.

Kotijoukkue Kataja tuli ylipitkien avajaispuheiden jälkeen hilseilevälle parketille kuin he pelaisivat viimeistä otteluaan. Viimeinen se toki olisikin ollut ilman huippusuoritusta.

Vilpas taas hävisi käytännössä kaikki irtopallot ja kun pallo löysi tiensä vierasjoukkueen näppeihin, päätöksenteko kesti kuin teknisen lautakunnan junttakokouksessa.

– Mulla oli selvä tunne, että me olemme valmiita… Mutta emme todellakaan olleet, Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen kertoi.

Vilpas oli hidas, pehmeä ja huolimaton.

Kataja oli nopea, kova ja tehokas.

Siksi Kataja otti selvän 88–69-kotivoiton ja siksi välieräsarja jatkuu sunnuntaina Salohallissa, jossa Vilppaalla on toinen mahdollisuus varmistaa itselleen finaalipaikka.

– Pyrintö-sarjassa tapahtui sama. Tullaan ja luullaan, että homma on ohi, vaikka se ei todellakaan ole. Ilmeisesti me tarvitsemme näitä herätyksiä, Vilppaan Juho Nenonen mietti.

– Saimme uudesta hallista sen pienen lisälatingin, jota me tarvitsimme, Katajan päävalmentaja Petri Virtanen näki.

Vilpas selvisi vielä Katajan alun 9–0-nykäisystä, mutta ero kasvoi tasaisesti. Vilpas ei saanut Katajan fantastiseen jenkkikolmikkoon Rahlir Hollis-Jefferson–Nick Griffin–Chris McKnight mitään otetta ja ero kasvoi kolmannen neljänneksen alussa jo 21 pisteeseen.

Vilpas näytti tekevän avajaisillasta vielä jännittävän, kun se tarjoili illan parhaan neliminuuttisensa ja teki 13 pistettä putkeen. Kataja vastasi tähän 14 pisteen putkella.

Päätösneljänneksellä Vilpas piipahti alle 10 pisteen päässä, mutta Kataja katkaisi putket McKnightin ja Griffinin kovilla kolmosilla. Ylipäätään Kataja sai luotua valtavasti loistavia heittopaikkoja voitettuaan ensimmäisen yksi vastaan yksi -tilanteen kaarella.

– ”Kädet ristiin ja toivotaan, että heitto menee ohi” on aika huono puolustustapa näissä peleissä, Vilppaan kapteeni Mikko Koivisto hymähti.

– Meillä oli riittävästi malttia, Virtanen huomasi.

Vilppaan toisen puolikkaan takaa-ajossa nähtiin monta tilannetta, joissa Vilpas tuhri helpon lay-upin korin alla (esimerkiksi Jeremiah Wood ja Brian Fobbs ) ja Kataja upottaa seuraavasta hyökkäyksestä kolmosen (esimerkiksi Tomi Lommi ja McKnight). Nämä pahimmillaan viiden pisteen swingit eivät lopputulosta selitä, mutta ne olivat hyviä esimerkkejä joukkueiden eroista perjantai-iltana.

– Vai selittääkö sittenkin? Niitähän tuli useampia. Ne todellakin kuvasivat tätä ottelua, Toiviainen pohti.

Vilpas oli täynnä alisuorittajia. Varsinkin takamiehet Marcus LoVett ja Perttu Blomgren pettivät pahasti.

Vilppaan kannalta huolestuttavin asia on se, että ottelusarjan luonne on muuttunut täydellisesti. Vilpas dominoi kahta ensimmäistä ottelua, mutta kahta viimeistä Kataja on hallinnut, vaikka voittikin niistä vain jälkimmäisen.

– Kahdessa ensimmäisessä ottelussa me voitimme kaikki 50/50-pallot, nyt me hävisimme ne. Katajan lataus oli ihan eri tasolla, Vilppaan Juho Nenonen ihmetteli.

– Vilpas ei todellakaan ollut parhaimmillaan. Vilpas teki pelin meille avauspuolikkaalla jopa helpoksi, Virtanen muistutti.

Vaikka sarjassa on nähtävillä kääntymisen merkkejä, isossa kuvassa mikään ei ole silti muuttunut: Vilpas on edelleen laadukkaampi ja laajempi joukkue, jonka perustaso riittää finaalipaikkaan.

Nyt on vain kyse siitä, nouseeko joukkue siihen sunnuntaina, tiistaina vai vasta torstaina.

Jos laajennetaan vielä perspektiiviä, niin rinnakkaisen välieräsarjan perusteella Katajan aiheuttamat ongelmat ovat pieniä verrattuna siihen, mitä esimerkiksi Karhubasket tulee aiheuttamaan.

KORISLIIGAN 4. VÄLIERÄ

Kataja–Vilpas 88–71 (24–12, 23–16, 20–19, 21–24)

Otteluvoitot 1–3, finaaleihin neljällä voitolla.

Katajan pisteet/levypallot: Rahlir Hollis-Jefferson 24/8, Christopher McKnight 23/6, Nicholas Griffin 19/2, Rhamel Brown 8/10/3 torjuntaa, Tomi Lommi 6/1, Mikael Laihonen 5/4, Valtteri Mervola 3/4, Valtteri Pihlajamäki 0/0, Niko Mattila 0/1, Joona Tuomala 0/0.

Vilpas: Bryan Griffin 15/5, Brian Fobbs 14/4, Mikko Koivisto 14/3, Jeremiah Wood 12/8/5 syöttöä, Roope Ahonen 5/2, Juho Nenonen 4/3, Marcus Lovett Jr. 4/2, Perttu Blomgren 3/2, Niilo Kärkkäinen 0/0, Trey Niemi 0/1, Riku Laine 0/1.

Levypallot: 44–35

Syötöt: 17–17

Menetykset: 12–13

Heittoprosentit:

1 p: 67–81

2 p: 48–39

3 p: 46–31

Erotuomarit: Ari Mikkola, Miltos Ioannidis, Topias Antinmaa.

Yleisöä: 1 636.

OHO!

Roope Ahonen pelasi suurimmat minuuttinsa (lähes 20) yli kahteen kuukauteen. Hänellä on nyt 34 onnistunutta vapaaheittoa peräkkäin Korisliigassa.

5. välierä sunnuntaina klo 18 Salohallissa.