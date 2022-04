Vilppaan tie tasoittuu peli peliltä – Seagullsin vierasvoitto satoi Vilppaan laariin ja nosti Kataja-sarjan panosta

Vaisuhkojen puolivälierien jälkeen odotukset Korisliigan välieräsarjoja kohtaan olivat kovat. Lässähtämisen vaara oli ilmeinen, kun Karhubasket ja Vilpas hakivat pääsiäisenä kotivoittojensa seuraksi vierasvoitot.

Pudotuspelikevät sai kuitenkin aivan uutta värinää tiistaina Kauhajoella kun Seagulls nousi 12 pisteen takaa (48–56) harvinaiseen 86–94-vierasvoittoon Karhubasketista ja kavensi ottelusarjan 1–2:een.

Harvinaiseen siksi, että kyseessä oli Karhubasketin vasta kauden toinen pelaamalla tullut kotitappio – ensimmäisen otti maaliskuussa Vilpas ja toinen tuli heti perään luovutuksella Pyrinnölle.

Seagulls pääsi jo kerran menetettyyn otteluun mukaan yksinkertaistamalla hyökkäystään ja pelaamalla palloa Joe Lawsonille korin alle. Kun Lawson oli tehnyt tovin tuhojaan, tilaa syntyi Seagullsille ominaisemmalle alueelle bonuskaaren takaa.

Vaikka Lawson käänsikin ottelun, kentän kovin pelaaja oli silti Seagullsin Lassi Nikkarinen, joka heitti 24 pistettä ja jakoi neljä korisyöttöä.

Seagullsin vierasvoitto muutti ottelusarjan lähes ratkenneesta täysin avoimeksi. Neljäs ottelu pelataan torstaina Helsingissä, ja vaikka kotietu on ollut ottelusarjassa pelkkää paperia, on Seagullsilla loistava mahdollisuus tasoittaa sarja ja siirtää paineet Karhubasketille.

Vaikka Vilppaan ja Katajan välieräsarjaa on takana vasta kaksi ottelua, on silti katsottava kevään kokonaiskuvaa, kun kerran jokaisen tässä vaiheessa kevättä pelaavan joukkueen tavoite on Suomen mestaruus.

Jos ajatellaan Vilppaan alati tasoittuvaa tietä kohti uusintatreffejä Pantteri-patsaan kanssa, niin Seagullsin tiistainen voitto oli sitä ajatellen yllättävän merkittävä. Nyt tuo rinnakkainen sarja venyy vähintään sunnuntaille, todennäköisesti jopa ensi viikolle.

Ja mitä pidemmälle ottelusarja on edennyt, sitä fyysisemmäksi se on muuttunut. Kun yhtälöön lisätään vielä 350 kilometrin etäisyys, kokonaiskuorma kasvaa nopeasti kovasta rajuksi, vaikka Karhubasket ja Seagulls pelaavatkin laajalla 10–11 pelaajan rotaatiolla.

Siksi Vilppaan näkökulmasta onkin entistä tärkeämpää varmistaa finaalipaikka mahdollisimman nopeasti, mieluiten jopa jo perjantaina Joensuussa. Siinä tapauksessa joukkueella olisi ruhtinaaliset yhdeksän lepopäivää ennen 2. toukokuuta alkavaa finaalisarjaa.

Syy siihen, että tässä kirjoituksessa spekuloidaan jo finaaliaikatauluista ja Vilppaan mahdollisesta lepoedusta, on lopulta melko luonnollinen.

Vilpas on ollut kummassakin Kataja-ottelussa niin ylivoimainen, että tällä hetkellä välieräsarjan todennäköisin lopputulos on 4–0 Vilppaalle.

Numerot kertovat tasoeron vielä tylymmin.

Katajalla on ollut kahdessa ensimmäisessä ottelussa yhteensä 171 pallonhallintaa, joista se on tehnyt yhteensä 148 pistettä eli 0,87 pistettä per pallonhallinta. Vilppaalla on ollut vähemmän pallonhallintoja (165), mutta se on tehnyt niistä 197 pistettä eli peräti 1,19 pistettä per pallonhallinta. Ero on ollut siis hurjat 0,32 pistettä pallonhallintaa kohti.

Ja jos otetaan vertailuun kummankin joukkueen neljän tärkeimmän pelaajan plusmiinus-lukemat, niin ero konkretisoituu edelleen.

Katajan Chris McKnight (-52), Rahlir Hollis-Jefferson (-49), Nick Griffin (-45) ja Rhamel Brown (-37) ovat jokainen hyytävästi pakkasella.

Vilppaan Mikko Koiviston (+56), Marcus LoVettin (+54), Brian Fobbsin (+47) ja Jeremiah Woodin (+44) lukemat ovat käytännössä päinvastaiset.

Kolmosia Kataja on heittänyt 15 enemmän kuin Vilpas, mutta Vilppaan onnistumisprosentti (52,2) on ollut yli 20 prosenttiyksikköä parempi kuin Katajalla (29,5).

Menneet ovat toki menneitä, mutta ottelusarjaa on edelleen käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena eikä yksittäisinä osaotteluina.

Vaikka Vilppaan joukkueen sisällä ei tätä ääneen sanotakaan, on se sanottava edes lukijoille: Vilppaan edessä ei ole pelkästään yllättävän tasainen tie finaaleihin, vaan myös täysin odottamaton lepoetu itse finaalissa.

Ja kun spekulaatioissa kerran on menty jo useiden mielestä aivan liian pitkälle, niin mennään vielä pidemmälle: Seagullsia vastaan Vilppaalla olisi finaaleissa myös kotietu…

3. välierä Vilpas–Kataja keskiviikkona Salohallissa kello 18.30

Lähtökohdat: Vilpas on dominoinut odotettua selvemmin. Vilpas on nollannut Katajan harvat hyökkäysaseet ja päässyt itse juoksemaan helppoja koreja ja heittämään vapaita heittoja. Erot materiaalien leveydessä ja monipuolisuudessa ovat valtavat. Siksi on vaikea kuvitella, millä keinoin sarja voisi tästä enää kääntyä. Yksi keino saattaa olla se, että Kataja pelaa palloa enemmän alisuorittaja Chris McKnightille korin alle tai ”poppauksiin” kaarelle.

Seuraa häntä: Bryan Griffin

Griffin jäi runko- ja jatkosarjan 32 ottelussa vain kerran alle 10 pisteen. Kuudessa pudotuspelissä hän on tehnyt vain kahdesti yli 10 pistettä. Vilppaan kannalta oleellisin asia on se, ettei Griffiniltä ole tarvittu (vielä) enempää.

Kokoonpanot:

Vilpas: ei muutoksia. Trey Niemen pelaaminen on epävarmaa.

Kataja: ei muutoksia eikä poissaolijoita.

Tulosennuste: 91–76