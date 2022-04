Vilppaan valmennusviisikko pysyy samana myös ensi kaudella – Anttilalle jatkosopimus

Korisliigan pudotuspelit maanantaina aloittavan Vilppaan valmennusviisikko pysyy ensi kaudella muuttumattomana.

Jo aiemmin Vilppaalla oli ensi kauden kattavat sopimukset päävalmentaja Sami Toiviaisen, apuvalmentaja Jussi Savolaisen, taitovalmentaja Teemu Rannikon sekä fysiikkavalmentaja Essi Lindgrenin kanssa. Lauantaina seura tiedotti tehneensä ensi kauden kattavan jatkosopimuksen myös apuvalmentaja Jere Anttilan kanssa.

29-vuotias Anttila on toiminut viisikosta pisimpään Vilppaassa. Anttilalle kuluva kausi on jo seitsemäs. Hänen aikanaan päävalmentajina ovat toimineet Toiviaisen lisäksi Joonas Iisalo ja Ville Tuominen. Anttila on ollut mukana voittamassa yhtä SM-kultaa, kahta SM-hopeaa sekä yhtä Suomen cupin mestaruutta.

Kemistä kotoisin olevan Anttilan työnkuva liigajoukkueessa on muun muassa vastustajien tarkkailu ja videoiden koostaminen. Lisäksi Anttila toimii Vilppaan U16-poikien ja U19-tyttöjen valmentajana sekä lukion ja yläkoulun lajivalmennuksen vastaavana. Treenikertoja tulee viikossa kymmenkunta.

– Kiirettä pitää, sillä olen kolmatta kautta poikien 2006-ikäluokan mukana ja marraskuusta lähtien alkoi ensimmäinen pesti tyttöjen kanssa. Tässä on tullut valmennettua vuosien varrella melkein kaikkia seuran 1999-2008-syntyneitä ikäluokkia, Anttila ynnäsi Vilppaan nettisivuilla.