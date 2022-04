Viroon on tullut Itä-Ukrainasta väkisin Venäjälle evakuoituja ukrainalaisia, kertoo Viron yleisradio

Viroon on saapunut Itä-Ukrainasta Venäjälle pakkoevakuoituja ihmisiä, kertoi Viron yleisradioyhtiö ERR lauantaina.

Narvan kaupungin poliisipäällikkö kertoi ERR:lle, että Venäjän kautta Viroon saapuu päivittäin noin 200 sotaa pakenevaa ukrainalaista. Poliisipäällikön mukaan pakkoevakuoitujen lisäksi Venäjän kautta on saapunut myös ihmisiä, jotka eivät päässeet pakenemaan Itä-Ukrainasta maan länsiosiin.

Ukrainan varapääministeri on aiemmin kertonut, että Venäjälle olisi evakuoitu Ukrainasta noin 40 000 ihmistä ilman, että asiasta olisi sovittu Ukrainan kanssa.

https://news.err.ee/1608552703/more-than-1-500-ukrainian-refugees-arrived-in-estonia-via-russia-last-week

STT

