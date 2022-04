EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailee tänään Kiovassa ja tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. Von der Leyenin mukaan vierailun tarkoituksena on osoittaa, että Ukrainalla on Euroopan horjumaton tuki.

EU-komissio kertoi aiemmin, että von der Leyen matkustaa Kiovaan tällä viikolla yhdessä EU:n ulkosuhdejohtajan Josep Borrellin kanssa. Aiemmin Kiovassa on käynyt EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola.

STT

