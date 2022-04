Yhdysvallat määräsi Shanghain konsulaatin muut kuin välttämättömät työntekijät poistumaan kaupungista

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on määrännyt Kiinassa Shanghain konsulaatin muut kuin välttämättömät työntekijät poistumaan kaupungista. Syynä määräykseen on Shanghain korkea koronavirustartuntojen määrä sekä kaupunkiin asetettu ankara sulkutila.

Konsulaatin tiedottaja kertoi lausunnossaan, että yhdysvaltalaiset diplomaatit ovat kertoneet Kiinan viranomaisille olevansa huolissaan Yhdysvaltojen kansalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Shanghai on Kiinan suurin kaupunki, ja sen lähialueella asuu kymmeniä miljoonia ihmisiä.

STT

Kuvat: