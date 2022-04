Yhteensopivaa ja sopimatonta

Kansanedustajat saivat pääsiäislukemisekseen hallituksen turvallisuusselonteon. Pääasia siinä on Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden hyötyjen ja haittojen puntarointi.

Enää ei ole sopimatonta käydä Nato-keskustelua.

Pitkään julkiset Nato-keskustelut päättyivät kaikkien osallistujien yhteiseen toiveeseen, että Natosta pitäisi keskustella. Seuraava vaihe oli, että keskustelua saattoi käydä, kunhan ei kertonut omaa mielipidettään. Mielipiteet haittasivat Nato-keskustelua.

Nato-yhteensopivuus on käsite, jota on käytetty puolustusvoimien hankintojen yhteydessä. Niiden kautta Suomesta on tullut materiaalisesti Nato-yhteensopiva, ja nyt sovituskopissa käyvät vuoron perään poliittiset päättäjät ja heidän puolueensa.

Päätös tehdään sitten, kun kaikki ovat samaa mieltä. Henki on, että mitä päätetäänkin, se tapahtuu omasta tahdosta, ei ulkopuolisesta paineesta, vaikka se juuri on syy käsitellä koko aihetta.

Sota lähialueella on kääntänyt nopeasti kantoja muustakin kuin Nato-jäsenyydestä. Hakematta tulee mieleen kaksi esimerkkiä.

Ensiksi: Eduskunnan aseistakieltäytyjätkin haluavat lähettää lisää aseita ukrainalaisille.

Toiseksi: Kukaan autoileva setä ei suuttunut, kun Elokapina-aktivistit katkaisivat venäläistä hiiltä kuljettaneen junan matkan Hangossa. Uutinen saattaa olla myös läntistä propagandaa, ja todellisuudessa aktivistit katkaisivat junamatkalla hiilihangon.

Kolmaskin tulee mieleen, mutta se on niin sanottu heikko signaali.

Suosituimmat lapsille annetut etunimet olivat viime vuonna Olivia ja Leo. Suosikkinimien lisäksi monet vanhemmat haluavat antaa myös persoonallisia, itse keksittyjä nimiä. Tilastoissa eivät näy vielä Nato-yhteensopivat etunimet Natolia ja Joonaton.

Presidentti Vladimir Putinin mielestä Venäjä jatkaa toimintaansa Ukrainassa rauhallisesti ja suunnitelmiensa mukaan. Tuollaisten puheiden jälkeen Venäjän armeijan jäljiltä paljastuvat raakuudet näyttävät entistä raaemmilta.

Itävallan liittokansleri yritti länsivallan edustajana luoda yhteyttä ihmiskunnan ja Venäjän valtion välille. Mahtoiko Karl Nehammer saada pääsiäisen alla tekemällään reissullaan edes pashaa.

Nato-yhteensopiva tai ainakin Nato-maassa Yhdysvalloissa asuva laulaja Karita Mattila kohauttelee viestipalvelu Twitterissä. Somerolla syntynyt ja Perniössä kasvanut sopraano on kertonut julkisesti ja iloisesti, mitä hän haluaisi miehen tekevän ja paljastanut myös, että joku mies on tehnytkin.

Mattila kertoi muun muassa menneensä uber-kyydillä baariin, iskeneensä miehen ja saaneensa seksiä.

Postaukset ovat herättävät monenlaisia tuntemuksia. Onko tällainen sopivaa vai peräti suotavaa? Mitä, jos kuusikymppinen mies julkaisisi jotain vastaavaa? Paheksuttaisiinko sitä? Ehkä, mutta se tiedetään, miten muut miehet reagoisivat.

Me haluaisimme tietää, mikä oli auton merkki ja malli.