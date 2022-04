YIT myy Venäjän liiketoimintonsa 50 miljoonalla eurolla – ”Näissä olosuhteissa yritysten poistuminen Venäjältä on hyvin hankalaa”

Rakennusyhtiö YIT myy Venäjän liiketoimintonsa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi venäläiselle Etalon Group PLC -rakennusyhtiölle. Kauppahinta on noin 50 miljoonaa euroa.

Kaupan odotetaan toteutuvan huhtikuun aikana. Kaupan seurauksena YIT kirjaa ensimmäisen vuosineljänneksen tuloslaskelmaan noin 150 miljoonan euron arvonalentumisen.

YIT:n toimitusjohtaja Markku Moilanen myöntää, että poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Venäjän-toiminnoista jouduttiin luopumaan halvemmalla hinnalla kuin normaalioloissa.

– Kyllähän Ukrainan kriisi on tehnyt ulkomaisten yritysten liiketoiminnan Venäjällä hyvin hankalaksi ja toimintojen myymisen entistäkin vaikeammaksi. Totta kai tämä kriisi on vaikuttanut meidän toimintojemme arvoon ja se heijastuu myyntihinnassa ja alaskirjauksen määrässä, Moilanen sanoi STT:lle.

Venäjän liiketoiminnoista kirjattava arvonaleneminen ei vaikuta YIT:n mukaan yhtiön oikaistuun liikevoittoon.

Venäjän liiketoimintojen myynti ei myöskään vaikuta YIT:n muiden liiketoimintojen näkymiin. YIT odottaa jatkavien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2021.

YIT:n myyntiuutiseen suhtauduttiin osakemarkkinoilla myönteisesti, sillä yhtiön osakekurssi oli perjantaina puoliltapäivin vajaan kuuden prosentin nousussa.

Seitsemän prosentin siivu

YIT:n viime vuoden 2,9 miljardin euron liikevaihdosta noin seitsemän prosenttia tuli Venäjältä.

YIT kertoi jo viime marraskuussa harkitsevansa Venäjän-toimintojensa myymistä. Tuolloin syy pohdintoihin oli Moilasen mukaan strateginen, ei geopoliittinen. Moilanen sanoo asuntotuotannon Venäjällä sitovan huomattavasti pääomia, minkä vuoksi pääoman tuotto oli itänaapurissa huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin Suomessa ja YIT:n kasvualueilla Puolassa, Tshekissä ja Slovakiassa.

Moilasen mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan kiihdytti osaltaan YIT:ssä tehtyä pohdintaa.

– Se teki tästä myynnistä hyvin attraktiivisen (houkuttelevan) vaihtoehdon, hän luonnehtii.

”Erittäin työläs prosessi”

YIT:llä on ollut Venäjällä noin 1 500 työntekijää. Yhtiöllä oli Venäjällä kolme suomalaista työntekijää johtotehtävissä, mutta kriisin alkamisen jälkeen kaikki vastuuhenkilöt yrityksen johdossa ja hallituksessa ovat olleet venäläisiä ja suomalaiset ovat palanneet Suomeen.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten vetäytyminen Venäjältä on Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen tehty hyvin hankalaksi muun muassa erilaisin lakimuutoksin. Myös Moilanen luonnehtii Venäjän-toimintojen myymistä erittäin työlääksi prosessiksi. YIT:n osalta tilannetta helpotti kuitenkin se, että myyntiprosessi oli jo hyvässä vauhdissa Venäjän hyökätessä.

– Meillä oli jo useita kandidaatteja ja neuvotteluja käyty, Moilanen kertoo.

Venäjän liiketoimintojen ostaja Etalon Group PLC on Moilasen mukaan ammattitaitoinen ja hyvämaineinen rakennusalan toimija, ja hän uskoo sen olevan hyvä työnantaja myös YIT:stä tuleville. Yhtiö toimii etupäässä Pietarin alueella, ja muullakin Venäjällä toiminut YIT täydentää hyvin sen toimintoja.

– Olemme hyvin tyytyväisiä tähän kauppaan. Näissä olosuhteissa yritysten poistuminen Venäjältä on hyvin hankalaa. Kun me pystyimme tekemään sen nyt näin selkeästi ja nopeasti ja turvaamaan työntekijöiden työpaikat, olemme kyllä hyvin tyytyväisiä tähän lopputulokseen, Moilanen sanoo.

