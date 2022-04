YK: Melkein kaksi kolmasosaa Ukrainan lapsista joutunut jättämään kotinsa

Melkein kaksi kolmasosaa Ukrainan lapsista on joutunut jättämään kotinsa Venäjän hyökättyä Ukrainaan kuusi viikkoa sitten.

Asiasta kertoi YK:n lastenjärjestö Unicefin edustaja Manuel Fontaine maanantaina CNN:n mukaan. Ukrainaan jääneistä, arviolta noin 3,2 miljoonasta lapsesta melkein puolet on vaarassa kärsiä nälästä, hän lisäsi.

Lasten tilanne on pahin Mariupolin ja Hersonin kaupungeissa, joissa lapset perheineen ovat viikkoja eläneet pommisuojissa tai kellareissa ilman juoksevaa vettä, riittävää ruokaa tai terveyspalveluja.

STT

