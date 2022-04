YK:n mukaan Ukrainasta on paennut Venäjän hyökkäyssotaa jo yli viisi miljoonaa ihmistä

Ukrainasta on paennut jo liki 4,9 miljoonaa ukrainalaista sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa helmikuun lopulla, kertoo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n pääsihteeri Filippo Grandi. Maasta paenneiden ukrainalaisten määrä nousi lauantailta lähes 33 000:lla.

YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM puolestaan sanoo lähes 215 000 muusta maasta kotoisin olevan paenneen Ukrainasta sitä naapuroiviin maihin. IOM:n mainitsema lukumäärä koostuu suurelta osin opiskelijoista ja siirtotyöläisistä.

Yhteensä Ukrainasta on siis paennut Venäjän sotatoimien vuoksi jo yli viisi miljoonaa ihmistä.

Maan rajojen ulkopuolelle lähteneistä 90 prosenttia on naisia ja lapsia. Ukrainassa 18-60-vuotiaat miehet on kutsuttu sodan vuoksi asevoimien palvelukseen, eivätkä he ole voineet lähteä maasta.

Lähes kaksi kolmasosaa kaikista Ukrainan lapsista on joutunut lähtemään kodeistaan, mukaan lukien kodeistaan maan rajojen sisällä toisaalle paenneet.

IOM arvioi noin 7,1 miljoonan ihmisen joutuneen jättämään kotinsa, mutta jääneen Ukrainaan.

Ennen helmikuussa alkanutta hyökkäystä Ukrainan väkiluku oli noin 37 miljoonaa niillä alueilla, jotka olivat maan hallinnon hallinnassa. Edellä mainittuun asukaslukuun eivät siis lukeudu Venäjän miehittämä Krim ja Itä-Ukrainassa sijaitsevat Venäjä-mieliset separatistialueet.

Moni paennut rajan yli länsinaapuriin Puolaan

UNHCR:n tilastojen mukaan ukrainalaisia olisi paennut helmikuussa lähes 645 000. Maaliskuussa maasta sen sijaan pakeni jo lähes 3,4 miljoonaa ja tässä kuussakin pakosalle on lähtenyt jo yli 830 000.

Lähes kuusi kymmenestä ukrainalaispakolaisesta eli yli 2,75 miljoonaa ihmistä on siirtynyt Puolaan. Monet jatkavat kuitenkin sieltä matkaansa muihin Euroopan maihin.

Toisiksi eniten Ukrainasta on lähtenyt ihmisiä Romaniaan, jonne on päätynyt lähes 740 000 ihmistä. Näistä valtaosan uskotaan niin ikään jatkaneen matkaansa muihin maihin.

Venäjälle on sen sijaan lähtenyt lähes 485 000 pakolaista. Lisäksi Itä-Ukrainasta separatistien hallinnassa olevilta Donetskin ja Luhanskin alueilta kerrotaan matkanneen Venäjän puolelle noin 105 000 ihmistä.

STT

Kuvat: