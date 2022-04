YK:n pääsihteeri: ”Tarvitsemme välittömästi humanitaarisia käytäviä – mahdolliset sotarikokset tutkittava”

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaatii Venäjää ja Ukrainaa toimimaan yhdessä humanitaaristen käytävien avaamiseksi Ukrainaan.

– Tarvitsemme välittömästi humanitaarisia käytäviä, jotka ovat aidosti turvallisia ja tehokkaita, Guterres sanoi lehdistötilaisuudessa Moskovassa tavattuaan Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin.

Guterres kertoi ehdottaneensa, että Venäjä, Ukraina ja YK perustaisivat humanitaarisen ryhmän, joka etsisi mahdollisuuksia turvakäytävien avaamiselle.

YK:n pääsihteeri vaati myös puolueetonta tutkintaa mahdollisista sotarikoksista Ukrainassa.

– Olen huolissani toistuvista raporteista, jotka kertovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksien rikkomuksista sekä mahdollisista sotarikoksista. Ne vaativat puolueetonta tutkintaa luotettavuuden takaamiseksi, Guterres jatkoi.

Venäjän ulkoministeri Lavrov väittää, että Venäjä on valmis tekemään yhteistyötä YK:n kanssa Ukrainan siviilien auttamiseksi.

– Ensisijainen tavoitteemme on suojella siviiliväestöä. Olemme valmiita työskentelemään YK:n kanssa helpottaaksemme siviiliväestön ahdinkoa, Lavrov sanoi lehdistötilaisuudessa.

Guterresin on tarkoitus tavata Moskovan vierailullaan myös presidentti Vladimir Putin. Tapaaminen järjestyy Guterresin pyynnöstä, joka on useaan otteeseen vaatinut tulitaukoa Ukrainaan.

Ylihuomenna torstaina Guterresin on määrä vierailla Kiovassa ja keskustella muun muassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Zelenskyi on arvostellut Guterresia siitä, että pääsihteeri vierailee ensin Venäjällä ja vasta sitten Ukrainassa.

STT

