YK:n yleiskokous äänestää tänään siitä, erotetaanko Venäjä väliaikaisesti YK:n ihmisoikeusneuvostosta

YK:n yleiskokouksessa äänestetään tänään siitä, erotetaanko Venäjä väliaikaisesti YK:n ihmisoikeusneuvostosta. Yleiskokouksen puheenjohtajan edustajan mukaan äänestys on määrä järjestää loppuiltapäivästä Suomen aikaa.

Muun muassa Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs vaati Venäjän erottamista neuvostosta sen jälkeen, kun venäläisjoukkojen syytettiin surmanneen siviilejä muun muassa Ukrainan Butshassa.

YK:n 193-jäsenisessä yleiskokouksessa annetuista äänistä kahden kolmasosan pitää puoltaa päätöstä, jotta Venäjä menettäisi väliaikaisesti paikkansa neuvostossa. Jättämättömiä ääniä ei lasketa ääniosuutta määrittäessä.

– Kuvat Butshasta ja hävitys ympäri Ukrainaa vaativat meitä vastaamaan sanoihimme teoilla, Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfieldkertoi maanantaina.

– Emme voi antaa kaikkia tärkeinä pitämiämme periaatteita horjuttavan jäsenvaltion istua jatkossa YK:n ihmisoikeusneuvostossa, hän jatkoi.

Butshasta löydettiin venäläisjoukkojen lähdön jälkeen siviilien ruumiita. Venäjä on kiistänyt joukkojensa surmanneen siviilejä Butshassa, mutta satelliittikuvat ovat vahvistaneet ruumiiden olleen kaduilla jo kaupungin ollessa Venäjän hallinnassa.

Jäsenmaa voidaan erottaa vakavien ihmisoikeusrikkomusten vuoksi

Vuonna 2006 perustetussa ihmisoikeusneuvostossa on 47 jäsenmaata, jotka YK:n yleiskokous valitsee. Aiemmin ihmisoikeusneuvostosta on erotettu väliaikaisesti Libya. Pohjois-Afrikan maa menetti neuvostopaikkansa vuonna 2011.

– Venäjällä ei pitäisi olla valta-asemaa siinä elimessä, eikä meidän tulisi antaa Venäjän käyttää neuvostopaikkaansa propagandan välineenä, jotta he voivat esittää, että he ovat aidosti huolissaan ihmisoikeuksista, Thomas-Greenfield sanoi.

Thomas-Greenfieldin lisäksi Venäjän erottamista ihmisoikeusneuvostosta on vaatinut ainakin Britannian ulkoministeri Liz Truss.

Truss arvioi maanantaina Twitterissä, ettei Venäjä voi jatkaa neuvoston jäsenenä, koska venäläisjoukkojen syyllistymisestä sotarikoksiin on vahvoja todisteita. Truss mainitsi muun muassa tiedot joukkohaudoista ja ”hirvittävästä teurastuksesta” Butshassa.

Uutiskanava ABC Newsin mukaan ihmisoikeusneuvoston perustamiseen johtaneessa päätöslauselmassa määriteltiin, että YK:n yleiskokous voi erottaa neuvoston jäsenen väliaikaisesti, jos jäsenmaa syyllistyy vakaviin ja järjestelmällisiin ihmisoikeusrikkomuksiin.

Tänään äänestettävässä tiiviissä päätöslauselmaluonnoksessa ilmaistaan huolta ihmisoikeuksien toteutumisesta Ukrainassa sekä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta humanitaarisesta kriisistä. Luonnoksessa viitataan erikseen raportteihin, joiden mukaan Venäjän on kerrottu syyllistyneen Ukrainassa ihmisoikeusrikkomuksiin sekä rikkoneen kansainvälistä oikeutta.

