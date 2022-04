YK:n yleiskokous erotti Venäjän väliaikaisesti YK:n ihmisoikeusneuvostosta

YK:n yleiskokous päätti torstaina erottaa Venäjän väliaikaisesti YK:n ihmisoikeusneuvostosta.

Erottamista puolsi 93 maata ja vastusti 24. 58 maata pidättäytyi äänestämästä. Suomi äänesti muiden Pohjoismaiden tapaan Venäjän erottamisen puolesta.

Yleiskokouksessa annetuista äänistä kahden kolmasosan piti puoltaa päätöstä, jotta Venäjä menettäisi väliaikaisesti paikkansa neuvostossa. Jättämättömiä ääniä ei lasketa ääniosuutta määrittäessä.

Venäjän erottamista neuvostosta alettiin vaatia sen jälkeen, kun venäläisjoukkojen syytettiin surmanneen siviilejä muun muassa Ukrainan Butshassa.

Butshasta löydettiin venäläisjoukkojen lähdön jälkeen siviilien ruumiita. Venäjä on kiistänyt joukkojensa surmanneen siviilejä Butshassa, mutta satelliittikuvat ovat vahvistaneet ruumiiden olleen kaduilla jo kaupungin ollessa Venäjän hallinnassa.

Ukrainan YK-suurlähettiläs: Erottaminen ei vaihtoehto, vaan velvollisuus

Ukrainan YK-suurlähettiläs Serhi Kyslytsja kertoi ennen äänestystä, että jäsenyys ihmisoikeusneuvostossa mahdollisti Venäjälle mahdollisuuden päivittäiseen valheiden levittämiseen sen omista toimista.

– Venäjän väliaikainen erottaminen ei ole vaihtoehto, vaan velvollisuus, hän sanoi ennen äänestystä viitaten ihmisoikeusneuvoston perustamiseen johtaneeseen päätöslauselmaan.

Kyseisessä päätöslauselmassa määriteltiin, että YK:n yleiskokous voi erottaa neuvoston jäsenen väliaikaisesti, jos jäsenmaa syyllistyy vakaviin ja järjestelmällisiin ihmisoikeusrikkomuksiin.

Myös Venäjän pysyvän YK-edustajan sijainen Gennadi Kuzmin piti puheenvuoron ennen äänestystä. Hän nimitti erottamispyrkimystä ”ihmisoikeuskolonialismiksi” ja väitti Yhdysvaltain haluavan ylläpitää maailmanlaajuista valta-asemaansa erottamisella.

Toinen väliaikainen erottaminen ihmisoikeusneuvostosta

Venäjän erottaminen oli toinen kerta, kun ihmisoikeusneuvostosta on erotettu jäsenmaa. Aiemmin neuvostosta on erotettu väliaikaisesti Libya. Pohjois-Afrikan maa menetti neuvostopaikkansa vuonna 2011.

Vuonna 2006 perustetussa ihmisoikeusneuvostossa on 47 jäsenmaata, jotka YK:n yleiskokous valitsee.

Torstaina ennen YK:n yleiskokouksen äänestystä G7-maat ilmaisivat yhteisessä tiedotteessaan kannattavansa Venäjän erottamista ihmisoikeusneuvostosta.

G7-maihin kuuluvat Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Britannia ja Yhdysvallat. Venäjä erotettiin aiemmin G8-ryhmänä tunnetusta teollisuusmaiden ryhmästä vuonna 2014 Krimin miehityksen jälkeen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vaatinut Venäjän erottamista myös YK:n turvallisuusneuvostosta, jotta Venäjä ei voisi estää sen omiin sotatoimiin kohdistuvia päätöksiä.

https://www.gov.uk/government/news/statement-of-the-g7-foreign-ministers-on-russias-war-of-aggression-against-ukraine-april-2022

Elias Peltonen

STT

