Yle Novosti ei ole joutunut Venäjän valvontakoneiston hampaisiin

Ylen venäjänkieliset uutiset ovat ainakin toistaiseksi saaneet olla rauhassa Venäjän valvontakoneistolta.

Vastaava tuottaja Marko Krapu kertoo, että Novostin uutisia pääsee edelleen seuraamaan Venäjältä eikä minkäänlaisia verkkosivustolle pääsyn estoyrityksiä ole ollut havaittavissa.

– Viimeksi tänä aamuna tarkistin, että Ylen sivuille pääsee Venäjällä edelleen ilman VPN-yhteyttä eikä Yle ole kiellettyjen sivustojen listalla. Venäjän viranomaisetkaan eivät ole olleet meihin yhteydessä, Krapu sanoo.

Kysymys suomalaisviestimien blokkaamisesta nousi esille keskiviikkona, kun Venäjän uutisoitiin estäneen Ilta-Sanomien verkkosivustolle pääsy Venäjällä. Roskomsvoboda-kansalaisjärjestön mukaan syynä estoon on Venäjän hyökkäyksen siviiliuhreista kertonut venäjänkielinen artikkeli. Ilta-Sanomat kertoi heti uutisen tultua julki, että se aikoo jatkaa edelleen juttujen julkaisemista myös venäjäksi.

Krapun mukaan tieto Ilta-Sanomiin kohdistuneesta estosta ei vaikuta myöskään Ylen venäjänkieliseen toimintaan millään tavalla.

– Meille on tärkeintä tarjota luotettavaa ja riippumatonta journalismia. Me emme luovuta tätä päätäntävaltaa missään tilanteessa toimituksen ulkopuolelle, hän painottaa.

Sinänsä suomalaisviestimen blokkaaminen ei tullut Krapulle yllätyksenä.

– Ei se minua yllätä. Venäjä on blokannut aika monien muidenkin länsimaiden medioiden toimintaa viimeisten viikkojen aikana. On vain ollut ajan kysymys, milloin näitä tulee lisää.

Venäjänkieliset uutiset kiinnostavat aiempaa enemmän

Yleisön kiinnostus Ylen venäjänkielisiä uutisia kohtaan on lisääntynyt selvästi sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi helmikuun lopulla Ukrainaan. Esimerkiksi Novostin tv-uutislähetysten katsojien määrä lähes tuplaantui sodan ensimmäisten päivien aikana, mikä tarkoittaa käytännössä lähes 400 000 päivittäistä katsojaa. Maaliskuussa kiinnostus hieman tasaantui, ja uutislähetys keräsi noin 300 000 päivittäistä katsojaa.

Nettipuolella puolestaan Suomesta tuleva kävijämäärä kasvoi hyökkäyksen ensimmäisten viikkojen aikana noin 70 prosenttia. Kolmen viikon jälkeen vierailijoiden määrä lähti laskuun, mutta silti luku on edelleen noin viidenneksen korkeampi kuin mitä oli alkuvuoden keskiarvo.

– Tammi- ja helmikuussa ennen sotaa verkkoliikenteestä Suomesta tuli noin 95 000 viikoittaista vierailua meidän sivuillemme, Krapu kertoo.

Kiinnostuksen kasvu näkyy myös Venäjältä tulevassa verkkoliikenteessä. Itänaapurista tulevan liikenteen osuus on tällä hetkellä noin 15 prosenttia, kun vielä ennen sotaa luku oli noin 12-14 prosentin luokkaa.

Yle Novostin toimintaidea perustuu siihen, että se kertoo uutisia Suomen tapahtumista venäjän kielellä. Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen Novostin palvelulupausta kuitenkin laajennettiin niin, että Ukrainan tapahtumat ovat enemmän esillä myös ilman mahdollisia Suomi-kytköksiä.

– Me avasimme hetki hetkeltä -artikkelin, johon päivitämme päivittäin myös Ukrainan sodan tapahtumia, Krapu sanoo.

”Venäjä syyttää perusteetta ulkomaista mediaa vääristelystä ja valehtelusta”

Ylen ulkomaantoimituksen päällikkö Krista Taubert ei pidä kovin yllättävänä Venäjän ulkoministeriön tiedottajan toimintaa keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessa. Tiedottaja Maria Zaharova mainitsi Ylen Pietarin-toimittajan Simo Ortamon infossa sekä Twitterissä nimeltä ja sätti tätä epäeettiseksi toimittajaksi.

Ortamo nosti Ylen Ykkösaamun mediakatsauksessa tämän kuun alkupuolella esiin Venäjän valheellisia väitteitä Ukrainan tapahtumista. Ortamon puheet eivät miellyttäneet Venäjää.

Yle uutisoi Zaharovan puheista keskiviikkona illalla.

– Näin Venäjä toimii, se syyttää perusteetta ulkomaista mediaa vääristelystä ja valehtelusta. Ja pyrkii näin harhauttamaan sivuun olennaisesta, Taubert kuvaili tapahtunutta torstaina sähköpostitse STT:lle.

Hänen mukaansa vastaavanlaista tilannetta ei ole osunut Ylen kohdalle aiemmin.

Taubertin mukaan episodi ei aiheuta mitään toimia Ylessä.

– Jatkamme uutistyötä niin kuin tähänkin saakka. Tarkkailemme muutenkin Venäjän toimintaympäristöä ja työntekijöidemme turvallisuustilannetta erittäin tarkasti, hän sanoi.

Ortamo ei ole tällä hetkellä Venäjällä, vaan Suomessa. Hänen alun perinkin vuoden mittaiseksi sovittu pestinsä Venäjällä on päättymässä kuun lopussa. Taubertin mukaan Ortamo jatkaa töiden tekemistä Ylelle ja seuraa Venäjää varmasti jatkossakin tiiviisti.

Ylen Venäjän-kirjeenvaihtajana toimii suomenkielisellä puolella tällä hetkellä Erkka Mikkonen, minkä lisäksi Moskovassa on kaksi paikalta palkattua työntekijää. Svenska Ylen avustajana Pietarissa työskentelee toimittaja Anders Mård.

Taubertin mukaan toimintaympäristö on muuttunut Venäjällä aiempaa haastavammaksi.

Jotain nykytilanteesta kertoo esimerkiksi se, että Venäjällä voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion maan armeijaa koskevien ”valeuutisten” levittämisestä.

– Olemme pyrkineet arvioimaan kirjeenvaihtajamme toimintaedellytyksiä eri tahojen kanssa erittäin huolellisesti ja toistaiseksi arviomme on ollut, että uutistyötä voi jatkaa. Näemme uutistyön Venäjältä tällä hetkellä äärimmäisen tärkeänä, Taubert kertoi.

https://yle.fi/uutiset/3-12411543?origin=rss

Mia Peltola

STT

