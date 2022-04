Yli 800 Ukrainasta Suomeen paennutta käy nyt täällä koulua – valmistavaan opetukseen ilmoittautuneita on yli tuhat

Ukrainasta Suomeen paenneista yli 800 eri-ikäistä käy nyt Suomessa koulua, kertoo Opetushallitus. Tilanne selviää kyselystä, jonka Opetushallitus teki maalis-huhtikuun vaihteessa koulutuksen järjestäjille. Kyselyyn vastasi yhteensä 398 koulutuksen järjestäjää.

Valtaosa, yli 600 Ukrainasta paennutta, opiskelee tällä hetkellä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Loput ovat varhaiskasvatuksessa tai opiskelevat toisella asteella.

Valmistavaan opetukseen ilmoittautuneita on yli tuhat oppilasta, ja uusia ryhmiä on jo perustettu lähes sata. Varhaiskasvatuksessa tilanne vaihtelee suuresti eri puolella Suomea.

Isoissa kunnissa pieniä helpompaa

Opetushallituksen mukaan Suomen isot kaupungit ja kunnat raportoivat tulijoiden suurista määristä. Vastauksien perusteella isommilla paikkakunnilla on usein pieniä kuntia paremmat valmiudet vastata nykyiseen haasteeseen pakolaismäärän kasvun osalta.

Isoissa kaupungeissa käytäntöjä voi olla luotuna valmiiksi aiemman pakolaiskriisin myötä, ja maahanmuuttajapalveluita voi olla helpommin saatavilla.

Myös osassa pieniä paikkakuntia varhaiskasvatuksen ja opetuksen tarve on kasvanut merkittävästi, mikä aiheuttaa kunnissa haasteita. Ongelmia voivat tuottaa esimerkiksi pitkät välimatkat, pätevän ja kielitaitoisen henkilökunnan rekrytointi tai se, se ettei kunta tarjoa perusopetukseen valmistavaa opetusta, Opetushallitus kertoo.

Joihinkin kuntiin on saapunut kunnan resursseihin nähden paljon lapsia ja hoitopaikkoja, ja vuorohoidon riittävyyttä voi olla vaikea taata.

Toisella asteella vähemmän hakijoita

Opetushallituksen mukaan toisen asteen koulutukseen on toistaiseksi hakeutunut huomattavasti vähemmän opiskelijoita kuin muuhun opetukseen. Esimerkiksi Oulussa 30 oppilasta on kuitenkin aloittamassa lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa, ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on saanut 20 hakemusta ammatilliseen koulutukseen.

Kyselystä saatujen tietojen perusteella koulutukseen hakijoiden ja ilmoittautuvien määrät ovat kasvussa, ja tilanne elää jatkuvasti. Opetushallitus kertoo toteuttavansa vastaavan kyselyn uudelleen toukokuussa ja elokuun alussa.

Anna Pesonen-Smith

STT

