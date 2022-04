Ylilääkärit Kaisa Ellä ja Jutta Peltoniemi palkittiin koronatiedottamisesta

Turun Journalistiyhdistys palkitsi ylilääkärit Kaisa Ellän ja Jutta Peltoniemen koronatiedottamisesta.

Ellä toimii Salossa tartuntataudeista vastaavana lääkärinä. Hän on koko koronaepidemian ajan ollut tärkeä tietolähde medialle. Ellän oma koronatapausten varjokirjanpito on auttanut seuraamaan tilannetta, jos THL:n luvuissa on ollut epäselvyyksiä. Kiireisistä ajoista huolimatta Ellä on ollut tavoitettavissa, ja hänen kommenttinsa ovat tarjonneet selkeän ja kansantajuiset kuvan koronatilanteesta.

Peltoniemi on Tyksin tartuntatautien valvonnasta vastaava ylilääkäri.

Turun Journalistiyhdistys jakoi ensi kertaa uuden Vuoden Naakka -palkinnon vuodella lykkääntyneissä satavuotisjuhlissaan maaliskuussa.

Palkinto jaetaan jatkossa vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt journalismin tai journalistien asiaa omalla toiminnallaan ammattikunnan erityisesti arvostamalla tavalla.