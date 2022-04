Yrittävä futari – Halikossa varttunut Niklas Friberg kipparoi Veikkausliigassa Valkeakosken Hakaa ja pyörittää ohessa vaatealan yritystä

Katse sivulle, sitten suoraan kameraan. Räps, räps ja sama uudelleen. Kaikesta näkee, että poseeraus on mallille luontevaa ja tuttua.

Tällä kertaa Niklas Friberg on kuvattavana lehtijuttua varten. Hän nojaa rennosti Ratinan stadionin läheisyydessä sijaitsevan kauppakeskuksen tiiliseinään Tampereella.

Halikossa varttuneella Fribergillä, 26, on monta palloa ilmassa. Hän on paitsi ammattijalkapalloilija ja Valkeakosken Hakan kapteeni nykyään myös liiketalouden opiskelija ja vaatealan yrittäjä.

Yrityksessään hän työskentelee jokapaikanhöylänä: muun muassa mallina, valokuvaajana, sisällöntuottajana ja varastopäällikkönä.

Idea omasta vaatebrändistä kypsyi pikkujouluissa 2020. Friberg ja hänen yhtiökumppaninsa Eemil Marttila ja Oskari Kettunen pohtivat tuolloin, millaisia kontakteja kullakin heistä on.

– Eemil tiesi, mistä saisimme huppareita ja t-paitoja, enollani on brodeerauksia tekevä yritys ja Oskarilla muutoin paljon kontakteja. Päätimme luoda vaatemerkin, Friberg kertoo.

Kolmikko tilasi paitoja aluksi lähinnä kavereilleen ja markkinoi niitä Instagramissa. Kun tilausten määrä kasvoi, he perustivat Podes osakeyhtiön. Verkkokauppa pantiin pystyyn kesällä 2021.

Yrityksen nimi on Marttilan käsialaa. Friberg selittää sen merkitystä: Podes tulee sanasta potea ja on ”eräänlainen henkinen olotila esimerkiksi raskaan työpäivän jälkeen”.

Friberg ja Kettunen ovat lapsuudenystäviä ja pelanneet jalkapalloa ja jääkiekkoa yhdessä. Kettunen ja Marttila puolestaan tutustuivat opiskellessaan Turussa.

Heistä Friberg asuu nykyisin kihlattunsa kanssa Tampereella ja pelaa ammattilaisena jalkapalloa Valkeakoskella, Kettunen taas opiskelee Turussa ja Marttila Helsingissä.

Yritystoiminnan tavoitteena on Fribergin mukaan mennä eteenpäin ilman suuria suunnitelmia ja stressiä.

– Meillä kaikilla on jokin muu ykkösjuttu. Vaateala on tosi kilpailtu, eikä pärjääminen ole helppoa, mutta tässä oppii paljon yrittämisestä ja asiakaspalvelusta.

Friberg toivoo Podesin toiminnan kasvavan tulevaisuudessa. Nyt vaatemerkin alla myydään t-paitoja, huppareita, lippiksiä ja pipoja. Tähän mennessä myytyjen tuotteiden määrä lasketaan Fribergin mukaan sadoissa.

Hän järjesti pop-up-myyntitapahtuman Salossa ennen viime joulua ja lupailee seuraavaa vielä tämän vuoden aikana.

Yrittäjyys kulkee suvussa.

Niklaksen isä Osmo Friberg on kunnallispoliitikko (ps) ja kolmannen polven bensiinikauppias, jolla on nyt venealan yritys.

Lisäksi kymmenisen vuotta sitten Osmo Friberg osti Salon rautatieaseman asemakahvilan, jossa Niklas Fribergin pappa ja mamma työskentelevät edelleen, yli 80-vuotiaina.

Myös hänen mummunsa ja vaarinsa toimivat edelleen kirjapainotalon yrittäjinä Halikossa.

Omaan yrittäjyyteensä Niklas Friberg suhtautuu rennosti ja painottaa, ettei koko elämää ole heitetty vaatekortin varaan. Pikemminkin yrittäjyys tukee urheilemista ja opintoja.

Friberg opiskelee liiketaloutta Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Leijonanosan elannostaan Friberg saa yhä jalkapallosta. Hän pelaa nyt kahdeksatta vuottaan ammattilaisena.

Se on lapsuudenunelman täyttymys: Friberg muistelee kirjoittaneensa lapsuudenystävänsä ystäväkirjaan, että hänestä tulee isona jalkapallo- tai jääkiekkoammattilainen.

Halikon Iilikessä kasvanut Friberg pelasi vuosia jalkapalloa ja jääkiekkoa, kunnes 12-vuotiaana aloitti tavoitteellisen futiksen harjoittelun SalPassa. Samalla kiekko sai jäädä.

SalPan edustusjoukkueessa Friberg debytoi vain 15-vuotiaana. Hänellä on tallessa ottelusta kirjoitettu lehtiartikkeli, jonka otsikko kuului: ”Huippurohkaiseva debyytti.”

Sen jälkeen ura jatkui SalPassa miesten Kakkosessa.

Vuonna 2014 Veikkausliiga-seura TPS ajautui taloudellisiin ongelmiin ja joutui leikkaamaan pelaajabudjettiaan. Samalla 18-vuotiaalle Fribergille avautui näytönpaikka pääsarjatasolla.

Fribergin voi katsoa kuulua SalPan ”kultaiseen sukupolveen”, josta hänen lisäkseen Veikkausliigaan ovat yltäneet vuotta nuoremmat Oskari Jakonen ja Elmo Heinonen.

– Vanhempieni lisäksi Mikko Tiaisella on ollut iso vaikutus urallani, Friberg kiittää.

Hän edusti turkulaisseuraa vuodet 2014–2018. Aika sisälsi sekä kaksi putoamista liigasta (2014 ja 2018), kolme vuotta Ykkösessä että liiganousun 2017.

Vaikka suuret harjoitusmäärät kehittivät, kilpailu oli kovaa, eikä Friberg pystynyt ottamaan ykköstopparin paikkaa.

– Toisen liigasta putoamisen jälkeen mietin kaikkia vaihtoehtoja – myös lopettamista. Lopulta päätin, että haluan uusia haasteita uralleni.

Futisura sai uutta nostetta, kun Friberg siirtyi Ykköstä pelanneeseen Valkeakoskeen Hakaan vuonna 2019. Teemu Tainion valmentama FC Haka haki nousua Veikkausliigaan ja onnistui.

Friberg puhuu unelmavuodesta: Haka hävisi kaudella vain yhden pelin.

– Kaikki palaset loksahtivat kohdalleen. Fiilisten puolesta se oli urani toistaiseksi paras kausi.

Friberg valittiin Ykkösen parhaaksi puolustajaksi 2019. Hakassa hän on nyt kapteeni ja vakiinnuttanut paikkansa avauksen topparina.

Pari viime kautta Haka on taistellut putoamispeikkoa vastaan. Friberg on kokenut liigasta putoamisen kahdesti ja tietää, että fiilis on musertava ja nousun eteen tehtävä työmäärä valtava.

Fribergin sopimus Hakan kanssa kestää tämän kauden loppuun.

Tulevaisuuden tavoitteista Friberg puhuu maltillisesti. Jos kysymys olisi esitetty kolme vuotta sitten, hän olisi vastannut ”ehdottomasti ulkomaille”.

– Nyt olen ottanut sellaisen mentaliteetin, että on turha miettiä pitkän ajan suunnitelmia. Nyt keskityn ainoastaan tulevaan kauteen.

Urheilu-uran jälkeen Friberg arvelee päätyvänsä yrittäjäksi. Silloin olisi koko ajan tekemistä.

– En usko, että pystyn olemaan juurikaan paikoillani.

Teksti ja kuvat: Annina Vainio