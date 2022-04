Zelenskyi kyseenalaistaa YK:n turvallisuusneuvoston kyvyn tarjota turvaa maailmalle – ”Venäjä horjuttaa uskoa YK:hon”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kyseenalaistaa tuoreessa puheessaan YK:n turvallisuusneuvoston kyvyn tarjota turvaa maailmalle.

Zelenskyin mukaan turvallisuusneuvosto on olemassa, mutta maailma ei ole turvassa.

– Tämä tarkoittaa ehdottomasti sitä, ettei YK kykene nykyisellään toteuttamaan tehtäviä, joita varten se on luotu, hän sanoo.

Syypää tähän on hänen mielestään Venäjä, jonka hän sanoo horjuttavan uskoa YK:hon ja kaikkiin muihin kansainvälisiin instituutioihin, joiden jäsenenä maa on.

Zelenskyi kertoo Venäjän yrittävän estää näissä elimissä kaiken rakentavan ja käyttää kansainvälistä yhteisöä ”valheidensa levittämiseen ja pahuutensa oikeuttamiseen”.

– Olen varma, että maailma näkee sen. Toivon, että maailma tekee johtopäätökset. Muuten jäljelle jää vain yksi instituutio, joka takaa valtioiden turvallisuuden, Zelenskyi arvioi.

– Aseet, hän tarkentaa.

Zelenskyi vaati Venäjän erottamista turvallisuusneuvostosta

Zelenskyi puhui eilen YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, jossa hän vaati Venäjää vastuuseen rikoksista, joita venäläisjoukkojen syytetään tehneen Ukrainassa.

Lisäksi hän vaati turvallisuusneuvostoa erottamaan pysyvän jäsenensä Venäjän, ”jotta se ei voisi torjua päätöksiä omasta aggressiostaan, omasta sodastaan”.

Turvallisuusneuvostossa tiistaina pitämässä puheessaan Zelenskyi sanoi venäläisjoukkojen tekojen Ukrainassa muistuttavan paljon terrorijärjestö Isisin tekoja.

– Heidät (uhrit) surmattiin huoneistoissaan, taloissaan, räjäytettiin kranaateilla, tankit murskasivat autoissaan istuneita siviilejä keskellä tietä, vain huvin vuoksi, Zelenskyi sanoi.

Viime päivinä järkytystä ovat herättäneet kuvat siviilien surmista lähellä Kiovaa sijaitsevassa Butshan kaupungissa. Butshan kauheudet ovat Zelenskyin mukaan kuitenkin vain yksi varoittava esimerkki monista teoista, joita venäläisjoukot ovat tehneet 41 viime päivän aikana.

Venäjä on kiistänyt joukkojensa surmanneen siviilejä Butshassa, mutta kaupungista otettujen satelliittikuvien on kerrottu vahvistavan ruumiiden olleen kaduilla jo kaupungin ollessa Venäjän hallinnassa.

Presidentin mukaan asia täytyy käsitellä kansainvälisessä tuomioistuimessa.

Presidentti ehdotti kansainvälisen kokouksen järjestämistä Kiovassa

Puolenyön aikoihin julkaistussa päivittäisessä viestissään presidentti kertoo ehdottaneensa ”YK:n turvallisuusneuvoston jäsenille ja kaikille muille kansainvälistä oikeutta kunnioittaville maille” kansainvälisen konferenssin järjestämistä Kiovassa.

Tapaamisessa voitaisiin Zelenskyin mukaan selvittää, miten kansainvälistä arkkitehtuuria voisi uudistaa Venäjän toimet huomioon ottaen.

Zelenskyi kertoo myös puhuneensa Espanjan parlamentille, minkä lisäksi hän on keskustellut Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa. Ukrainalaisen mukaan valmistelussa on uusi erä pakotteita Venäjää vastaan.

Brysselissä EU-maiden suurlähettiläät keskustelevat tänään uusista pakotteista Venäjää vastaan. EU-komissio esitteli eilen ehdotuksensa uudeksi pakotepaketiksi, johon sisältyisi muun muassa kivihiilen tuontikielto.

Kyseessä on EU:n viides pakotepaketti. Aiempien pakotteiden kohteina ovat olleet muun muassa venäläiset oligarkit, venäläispankit sekä erilaiset vientituotteet.

Arttu Mäkelä

STT

