Zelenskyi lupaa tarjota väliaikaista majoitusta kotinsa menettäneille avatessaan suunnitelmia Ukrainan uudelleenrakentamiseksi

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi lupaa tarjota väliaikaista majoitusta kaikille niille, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja pakenemaan toisaalle Ukrainan rajojen sisällä. Hän kertoo asiasta tuoreeltaan julkaistussa lausunnossa, jossa hän alleviivaa tämän olevan vasta ensimmäinen vaihe uudelleenrakennusprosessia.

– Väliaikaista asumista, kunnes rakennamme heidän kotinsa uudelleen. Tai kunnes ihmiset ovat saaneet korvauksen neliömetreinä tai rahana, Zelenskyi sanoo.

Presidentti kertoo pitäneensä lauantaina kokouksen, jossa käsiteltiin suunnitelmia ukrainalaiskaupunkien uudelleenrakentamiseksi.

– Tietenkin, tämä on valtava määrä työtä, Mutta silti vähemmän kuin sodassa olevan maan puolustaminen. Kuin se, mitä me kaikki – kaikki ukrainalaiset, armeijamme ja koko kansamme – jo teemme, hän sanoo ja pyytää, ettei kansa pelästyisi uudelleenrakentamisprojektin laajuutta.

Presidentti alleviivaa maan voivan uudelleenrakentamisen yhteydessä korjata myös vanhoja ongelmia ja tehdä esimerkiksi laadukasta kaupunkisuunnittelua alueilla, joilla sitä ei ole aiemmin ollut.

Maassa voidaan ottaa hänen mukaansa jatkossa paremmin huomioon myös liikenteen todellinen kulku ja taata muun muassa energiatehokkuus sekä rakennusmateriaalien ympäristöystävällisyys.

”Kaikilla Ukrainassa on oikeus omaan kotiin”

Lisäksi hän painottaa sitä, kuinka sodan rusikoimaa maata uudelleen rakentaessa voidaan myös tavoitella aiempaa paremmin oikeudenmukaisuutta. Hänen mukaansa asuntoihin on ollut jonoja neuvostoajoilta asti.

– Miljoonat ihmiset tietävät, kuinka vaikeaa on saada koti, tienata rahaa omaa asuntoa varten, rakentaa talo, Zelenskyi sanoo.

Zelenskyi lisää tilanteen olleen erityisen vaikea maan asevoimien, lainvalvontaviranomaisten ja julkisen sektorin henkilöstöille, jotka tekevät työtä yhteiskunnan eteen, mutta saavat hänen mukaansa työstään varsin pienen korvauksen valtiolta.

Uudelleenrakentamisprosessin toisessa vaiheessa on Zelenskyin mukaan määrä palauttaa se, mitä venäläisjoukot ovat tuhonneet hyökkäyssotansa aikana.

Kolmannessa vaiheessa on puolestaan määrä tarjota asunto niille Ukrainan puolesta taistelleille tai yhteiskunnan eduksi työskennelleille, joilla ei ole omaa asuntoa.

– Enää ei voi olla niin, että henkilö omistaa koko elämänsä sotilaspalvelukselle, mutta eläköityy ilman omaa asumusta, hän sanoo.

Presidentti jatkaa listaustaan käsittämään myös muun muassa lääkäreitä, hoitajia, opettajia, lainvalvojia sekä Ukrainaa puolustavien vanhempia.

Zelenskyi painottaa kaikilla Ukrainassa olevan oikeus omaan kotiin.

https://www.president.gov.ua/en/news/mi-boremosya-zaradi-vilnogo-majbutnogo-ta-rozvitku-nashoyi-k-74393

Arttu Mäkelä

STT