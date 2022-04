Zelenskyi: Mariupolista evakuoitiin perjantaina yli 3 000 ihmistä perjantaina – ”Euroopalla ei ole oikeutta vastata hiljaisuudella Mariupolin tapahtumiin”

Ukrainan Mariupolin kaupungista evakuoitiin perjantaina yli 3 000 ihmistä, kertoi maan presidentti Volodymyr Zelenskyi varhain lauantaina julkaistussa puheessaan.

Zelenskyi kertoi keskustelleensa perjantaina Ukrainan humanitaarisesta tilanteesta ja Mariupolista Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa.

– Euroopalla ei ole oikeutta vastata hiljaisuudella Mariupolin tapahtumiin. Koko maailman on reagoitava tähän humanitaariseen katastrofiin, Zelenskyi kertoi.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) kertoi perjantaina, ettei sen suunniteltuja evakuointeja Mariupolista onnistuttu järjestämään. Punainen Risti kertoi yrittävänsä evakuointijärjestelyjä uudelleen tänään lauantaina.

Arviolta noin 160 000 ihmistä uskotaan olevan edelleen jumissa venäläisjoukkojen piirittämässä Mariupolissa.

YK:n hätäavun koordinaattori Martin Griffiths matkaa sunnuntaina Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan, kertoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres.

Griffithsin tarkoituksena on neuvotella humanitaarisen tulitauon aikaansaamisesta Ukrainassa. Hän jatkaa Moskovasta matkaansa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.

Venäjä on aiemmin kieltäytynyt YK:n korkea-arvoisimpien virkamiesten vierailupyynnöistä. Diplomaattilähteiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin suuttui pääsihteeri Guterresin lausunnosta, jonka mukaan Venäjä olisi rikkonut YK:n peruskirjan periaatteita hyökättyään Ukrainaan.

Osa Mariupolista paenneista ollut kaksi viikkoa jumissa venäläisjoukkojen miehittämässä Berdjanskissa

Mariupolin kaupungin asukkaita kuljettavia busseja saapui perjantaina Zaporizhzhjaan. Uutistoimisto AFP:n paikalla olleen toimittajan mukaan saapuneessa letkassa oli 30 bussia.

Bussit kuljettivat mariupolilaisia, jotka olivat jo aiemmin päässeet pakenemaan Mariupolista läheiseen Berdjanskin kaupunkiin. Kyydissä oli myös Berdjanskin ja Melitopolin kaupungeista pakenevia ukrainalaisia.

Useat evakuoidut kertoivat AFP:lle kävelleensä 15 kilometriä tai pidemmältikin päästäkseen pois Mariupolista, ennen kuin löysivät yksityiskäytössä olevia ajoneuvoja jatkaakseen matkaansa.

Osa Zaporizhzhjaan evakuoiduista kertoi olleensa kaksi viikkoa jumissa venäläisjoukkojen miehittämässä Berdjanskissa, ennen kuin pääsivät jatkamaan pakomatkaansa. Bussimatka Berdjanskista Zaporizhzhjaan kesti 12 tuntia, ennen sotaa matka olisi kestänyt vain kolme tuntia.

Brittitiedustelu: Venäläisjoukot ovat vetäytyneet Hostomelin lentokentältä

Britannian puolustusministeriön tuoreimman tilannekatsauksen mukaan Venäjän joukkojen on raportoitu vetäytyneen strategisesti merkittävältä Hostomelin lentokentältä. Kentän hallinnasta on taisteltu sodan alusta saakka.

BBC kertoo Hostomelin kentän olleen ennen sotaa Ukrainan tärkein kansainvälinen rahtilentokenttä ja tärkeä sotilaslentotukikohta.

Puolustusministeriön katsauksessa kerrotaan myös, että Ukrainan joukot ovat edenneet taisteluissa Kiovan läheisyydeltä vetäytyviä venäläisjoukkoja vastaan. Idässä Ukrainan sanotaan saaneen takaisin haltuunsa useita kyliä.

Brittitiedustelun mukaan Ukrainan joukot ovat raskaiden taisteluiden jälkeen saaneet varmistettua reitin itäiseen Harkovan kaupunkiin. Brittiministeriö kertoo Ukrainan joukkojen vapauttaneen Sumyn lähellä sijaitsevan Trostjanetsin aiemmin tällä viikolla.

USA antanut Ukrainalle puolustustukea yli 1,6 miljardilla dollarilla

Yhdysvallat antaa 300 miljoonan dollarin eli noin 270 miljoonan euron edestä lisää puolustustukea Ukrainalle, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Yhdysvaltain uuteen apupakettiin kuuluu muun muassa ohjusjärjestelmiä, drooneja ja panssaroituja ajoneuvoja.

Yhdysvallat on antanut Ukrainalle Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen tukea yli 1,6 miljardin dollarin eli yli 1,45 miljardin euron edestä.

Aiempien tukipakettien materiaalit ovat olleet peräisin Yhdysvaltain omista varmuusvarastoista, mutta uusin 300 miljoonan dollarin tukipaketti koostuu varusteista, joita hankitaan suoraan Yhdysvaltain puolustusvoiminen kaupallisilta puolustusteollisuuden kumppaneilta.

Yhdysvallat on myös päättänyt auttaa liittolaismaidensa neuvostovalmisteisten tankkien siirtämisessä Ukrainan avuksi, kertoo The New York Times.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat antaa apua tankkien siirtämisessä Ukrainalle. Tarkempia yksityiskohtia tankkeja tarjoavista maista ja tankkien määrästä ei ollut tiedossa.

