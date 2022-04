Zelenskyi on pyytänyt Bidenia lisäämään Venäjän terrorismia tukevien maiden listalle

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pyytänyt Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia lisäämään Venäjän terrorismia tukevien maiden listalle. Asiasta kertovat lähteisiinsä pohjaten muun muassa Washington Post ja CNN.

Zelenskyi esitti pyyntönsä johtajien välisen tuoreen puhelinkeskustelun yhteydessä. Washington Postin lähteiden mukaan Biden ei sitoutunut puhelun aikana tarttumaan mihinkään yksittäisiin toimiin.

Yhdysvallat ei ole aiemmin halunnut lisätä Venäjää listalle, jolla on nykyisellään Pohjois-Korea, Syyria, Kuuba ja Iran. Kylmän sodankaan aikana maa ei päätynyt lisäämään Neuvostoliittoa listalle, vaikka se tuki terroristisiksi koettuja ryhmiä 1970- ja 1980-luvuilla.

Saksa aikoo lähettää yli miljardin euron edestä sotilasapua Ukrainalle

Saksa aikoo lähettää yli miljardin euron edestä sotilasapua Ukrainalle. Suunniteltu puolustusapu on leivottu mukaan kuluvan vuoden lisäbudjettiin.

Liittovaltion hallinnon edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että Saksa on päättänyt lisätä puolustussektorille suuntautuvan kansainvälisen avun määrää tänä vuonna kahteen miljardiin euroon. Suuri osa tästä aiotaan suunnata Ukrainaan sotilasapuna.

Saksan talousministeri Christian Lindner on sittemmin vahvistanut tiedot Twitterissä.

Ukrainan tulee ensisijaisesti käyttää Saksalta saamiaan varoja sotilaallisen kaluston ostamiseen.

Saksaa on kritisoitu viime aikoina siitä, ettei maan ole koettu avustavan Ukrainaa sotilaallisesti.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP

